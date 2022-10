Com apoio da torcida, Wawrinka surpreende Ruud e avança em Basel

Jogando em casa, no ATP 500 de Basel, o #194 Stan Wawrinka venceu o #3 Casper Ruud com parciais de 6/4 e 6/4, em 1h19, nesta terça-feira (25).

O suíço, que não vinha de duas derrotas em estreias, trouxe para a partida o seu melhor tênis para derrotar Ruud. Sacando e devolvendo muito bem, Wawrinka enfrentou apenas dois break points e fez nove aces. Vencendo 90% dos pontos quando seu primeiro saque entrou, o dono da casa não deixou Ruud jogar em nenhum momento.

O norueguês, que das quaro partidas jogadas após o US Open venceu apenas uma, está com bastante dificuldade neste fim de temporada. Com o ATP Finals em três semanas, Ruud precisa urgentemente encontrar alguma forma no Masters 1000 de Paris, para que o mesmo possa mostrar seu melhor tênis no Finals.

Após a sua volta ao circuito, Wawrinka já ganhou mais de 700 posições e, jogando em casa com a torcida ao seu lado, tem tudo para ganhar mais posições ainda.

O que vem por aí

Agora, Stan Wawrinka enfrenta #44 Brandon Nakashima, que venceu #53 David Goffin com parciais de 2/6 7/6 6/4 em 2h20.