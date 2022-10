Giron vence cabeça de chave Norrie e avança em Viena

Nesta quarta-feira (26), o #13 Cameron Norrie e #58 Marcos Giron se enfrentaram por uma vaga nas quartas de final do ATP 500 de Viena. A vitória foi de Giron com parciais de 6/3 e 6/4, surpreendendo o sétimo cabeça de chave. Os dois agora tem no confronto direto uma vitória para cada.

Os jogadores começaram permitindo poucos pontos aos seus adversários nos primeiros games até que Cameron Norrie teve a infelicidade de ser um pouco menos eficiente que Giron nos games de serviço com 47% de aproveitamento (contra 64% do americano) e permitiu a primeira quebra, mas a resposta foi imediata com uma quebra por 0-40. Uma vez mais, Giron repetiu o feito da quebra, mas dessa vez não se abalou e fechou o set com tranquilidade.

No set final, Cameron Norrie jogando para forçar o terceiro set anotou três dos quatro aces do jogo, venceu a maioria dos seus pontos de primeiro serviço e criou três chances de quebra, Giron porém defendeu todas e só precisou de uma para ficar na frente e ter novamente a chance de sacar para o jogo, desta vez com um pouco de sufoco, mas ainda favorecendo o americano.

Cameron Norrie tem tido desde o ano passado os melhores resultados de sua carreira com somados quatro títulos na ATP, mas já se vê fora da corrida para o ATP Finals em que esteve quando chegou a ser 8º no ranking este ano.

O que vem por aí

O americano enfrenta agora o #32 Grigor Dimitrov, que venceu #9 Andrey Rublev por 6/3 e 6/4.