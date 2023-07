Com virada incrível, Gabriel Sidney é campeão em Arlon, na Bélgica

O paranaense Gabriel Sidney conquistou o título nas duplas do ITF M25 de Arlon, na Bélgica, torneio disputado no saibro. Ao lado do ucraniano Vladyslav Orlov, a dupla venceu por superou de virada, os anfitriões Alessio Basile e Alexander Blockx, com parciais de 0/6, 7/5 e 10-5, em 1h15 de partida.



O resultado foi o segundo título conquistado por Sidney na temporada de 2023 e o sétimo na carreira. É a segunda semana em que o atleta sobe ao pódio em solo europeu, já que na há duas semanas, ele ficou com o vice no M25 de Grasse (FRA). O brasileiro também soma já um título no ano - o M15 em Mogi das Cruzes.



“Esse foi o primeiro título dum future de 25K no ano, em um torneio que estava muito forte. Fiquei muito feliz com o tênis que apresentei essa semana, com muita confiança, mas o desempenho foi muito bom. Agradecer também muito ao meu parceiro pela semana. Jogamos pela primeira vez juntos e ele me passou muita confiança também. Tivemos jogos muitos duros no torneio, mas deu tudo certo para o nosso lado. Continuo muito motivado, pois ainda há muitos torneios para jogar”



Gabriel Sidney segue em solo europeu fazendo a sua gira de torneios. Nessa semana, ele reeditará a dupla com Fernando Yamacita, onde foram campeões esse ano em Mogi das Cruzes, no M25 de Biella, na Itália.