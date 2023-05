Gabriel Sidney embarca para a Europa para a primeira grande gira de torneios no ano

O tenista brasileiro Gabriel Sidney, número 361 no ranking das duplas, embarcou para a Europa para a sua primeira gira de torneios no Velho Continente, incluindo Challengers, Futures e até Interclubes, tradicionais eventos que acontecem em vários países e, apesar de não darem pontos no ranking, atraem muita gente e envolve altíssima competição, além de resultados monetários.

Gabriel vem em um ótimo momento em 2023. No seu último torneio, sagrou-se campeão nas duplas do M15 de Mogi das Cruzes ao lado do compatriota Fernando Yamacita. Ele afirma que planeja ficar mais de dois meses em solo europeu, competindo sempre em alto nível.

“Essa gira vai ter cerca de 10 semanas mas vai depender de resultados também! Ano passado fiz algo parecido pela Europa misturando torneios Futures, Challengers e interclubes e acabei jogando 12 semanas.”

Gabriel também fez questão de explicar e detalhar os motivos pelos quais escolhe, anualmente, esse destino para essa gira de torneios mais longos.

“Já é o terceiro ano seguido que nessa época do ano estou viajando pela Europa por alguns motivos. O primeiro é a quantidade de torneios que acontecem por aqui todas as semanas, o segundo é por ter contrato com clubes para jogar jogos de interclubes nessa temporada junto aos torneios profissionais. Esse ano tenho jogos em Verona pela Liga Italiana e depois em Munich pela Liga Alemã. O último é a facilidade de locomoção de uma semana pra outra. Muitas vezes é possível ir de trem para os torneios, o que facilita muito.”

Apesar de ainda ter foco para jogar as simples, o forte de Gabriel Sidney, neste momento, está a ser as duplas. No último ano, ele acumulou um título (M15 Brasília) e dois vices (M25 Casinalbo e M15 Meerbusch – na gira europeia do ano passado) na modalidade, todos a nível future.

“Por conta dos jogos de interclubes serem jogados no domingo e o qualifying de simples começar no mesmo dia, durante essa época, acabo jogando na grande maioria duplas.”

O provável calendário do paranaense se iniciará no dia 15/05, com o M25 em Reggio Emilia,no norte da Itália. Na semana seguinte, figura novamente em um M25, só que em Mataró, em Barcelona.