Copa Yone Borba Dias confirma atletas do top 10 e encerra inscrições nos próximos dias

Grandes nomes do tênis Masters já estão confirmados para a disputa da 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias, a mais tradicional e valiosa competição internacional de tênis Masters realizada no Brasil, com pontuação MT700, que será disputada na Associação Leopoldina Juvenil e oferecerá 700 pontos no ranking mundial. O evento tem o patrocínio da Claro e co-patrocínio do Golden Lake Multiplan. A competição conta com o financiamento do Pró Esporte Lei de Incentivo e do Fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria do Esporte e Lazer.

Na categoria Young Masters, destaca-se a italiana Karina Lojo, sétima do mundo. Nos 35 anos, Felipe Paiva, número quatro do mundo nas duplas, e Ulisses Oliveira, quinto colocado, jogarão juntos e competirão para alcançar o topo do ranking. Felipe tem boas recordações da Associação Leopoldina Juvenil.

"A expectativa é grande. Sempre é um prazer jogar em um dos clubes mais tradicionais do Brasil e ainda mais com essa oportunidade de me tornar número 1 do mundo novamente. Consegui esse feito em 2021 na categoria de 30 anos e estou buscando nos 35, que é uma categoria ainda mais forte. Este ano, fechei parceria com Ulisses, de Goiânia. Será o nosso quinto torneio juntos. Ganhamos em Lima, no Peru, Rio de Janeiro e Brasília, perdemos na semifinal em São Paulo. Estamos nos preparando bem, conciliando com as aulas. Porto Alegre é sempre um torneio muito forte, mas estamos empolgados", destacou o campeão de simples em 2021 e vice-campeão de duplas do ano passado na capital gaúcha.

Na categoria dos 35 anos, também estará presente Yolanda Lemos, quinta no ranking. Nos 45 anos, estão confirmadas Laura Prochnow, quinta colocada, e a argentina Silvina Delgado, que já liderou o ranking e é a atual 17ª colocada. Na categoria de 60 anos, o paulista Ricardo Tomb, atual terceiro colocado, será um nome forte. Nos 65 anos, o colombiano Carlos Behar estará de volta e é, atualmente, o oitavo colocado. Entre as mulheres, Rosangela Fritelli marcará presença e é a nona colocada. Nos 70 anos, o brasileiro Galba Couto é o sétimo do mundo e estará entre os favoritos.

"Já temos grandes nomes confirmados. O Seniors Internacional de Porto Alegre é o mais tradicional do país e uma referência para os tenistas Masters, não só daqui, mas do mundo. Está confirmada também nossa abertura seguida do coquetel na Leopoldina Juvenil para brindar uma grande semana de tênis que teremos", destacou a Pró-Tenis Esportes Promoções Esportivas, organizadora do evento.

A 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias conta com o patrocínio da Claro e co-patrocínio do Golden Lake Multiplan. O evento tem o financiamento do Pró Esporte Lei de Incentivo e do Fundo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul - Secretaria do Esporte e Lazer. O evento é uma realização da Pró-Tênis Promoções Esportivas e tem a chancela da Federação Internacional de Tênis.