Após empate Renato Gaúcho critica atuação da equipe: "Precisamos melhorar fora de casa"

Fortaleza e Grêmio se enfrentaram neste sábado (30) em partida válida pela vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou em um empate por 1 a 1. O técnico Renato Gaúcho comentou sobre o resultado fora de casa.

Fala Renato!

"Começamos bem, depois deixamos o Fortaleza dominar. Então tomamos o gol de pênalti. Acho que poderíamos ter virado o primeiro tempo com pelo menos um empate, mas não aconteceu. Depois buscamos no segundo tempo."

"Concordo que a gente precisa melhorar um pouquinho em jogos fora de casa", completou.

Antes do final do primeiro tempo o Grêmio teve a chance de empatar a partida, mas Cristaldo escorregou e tocou duas vezes na bola desperdiçando a cobrança. Renato então sacou o meia no intervalo.

"No primeiro tempo eu coloquei o Franco pelo lado para acompanhar o lateral e ele se desgastou bastante. Depois do pênalti senti ele cabisbaixo. Foi o desgaste e a perda do pênalti, que acho que ele sentiu".

O treinador também falou sobre o momento do adversário no ano. O Fortaleza tem no meio de semana o jogo de volta da semifinal da Sul-Americana contra o Corinthians.

"Muita gente vai falar, mas o Fortaleza jogou com o time reserva, as vezes é pior, até porque eles vivem um momento muito bom no ano. Então quem entra quer mostrar trabalho. Ontem falei com meu grupo que teríamos que entrar com intensidade pois eles também entrariam com a mesma intensidade."

Renato também falou sobre a intensidade do seu time ao longo do campeonato e como esta reflete na posição atual do Tricolor Gaúcho.

"O Grêmio hoje tem 44 pontos. É o segundo colocado do Brasileirão... Deixamos a desejar em alguns jogos, mas não é a toa que estamos em segundo. Em alguns jogos nos faltou intensidade sim, mas na maioria fomos competitivos".

Na próxima rodada o Rei de Copas tem jogo duro. O time agora descansa durante a semana e só volta a jogar no próximo domingo (08), às 16h, quando enfrenta o seu rival Internacional jogando fora de casa.