Contra o Fortaleza, Grêmio busca fim de sequência sem vitórias como visitante

Após vencer o Palmeiras em casa por 1 a 0 e encurtar a distância para o líder Botafogo em oito pontos, o Grêmio volta a campo na tarde deste sábado, às 16h, para enfrentar o Fortaleza, no estádio Castelão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Terceiro colocado com 43 pontos, o Tricolor Gaúcho busca colocar um ponto final na série de maus resultados fora de casa e melhorar seu desempenho longe de Porto Alegre. Até aqui, são apenas 33,3% de aproveitamento.

A última vez que o Grêmio venceu como visitante foi no mês de julho, quando levou a melhor sobre o Bahia por 2 a 1. De lá pra cá, porém, foram cinco partidas, com três derrotas e dois empates.

Voltar a conquistar três pontos fora de casa é fundamental para o time comandado por Renato Gaúcho seguir com chances de conquistar o Campeonato Brasileiro. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o tricolor gaúcho tem 6,4% de chances de ser campeão.

Do outro lado, o Leão do Pici divide suas atenções entre o Brasileirão e a Copa Sul-Americana. No meio de semana, a equipe empatou com o Corinthians fora de casa por 1 a 1, e agora decide a vaga para a final em casa.

Com isso, o Fortaleza deve poupar seus principais jogadores diante do Grêmio, visando a decisão de terça-feira, sem deixar o foco do nacional de lado. A equipe briga por uma vaga na Libertadores e, em caso de vitória, pode terminar a rodada em quinto lugar.

Mesmo sem entrar com força máxima, os comandados de Juan Pablo Vojvoda buscam manter o ótimo desempenho do clube no segundo turno. O tricolor é dono da melhor campanha do returno, com 12 pontos conquistados e 80% de aproveitamento.

Histórico do confronto

Esse será apenas o 20º confronto oficial entre Fortaleza e Grêmio. As equipes se enfrentaram apenas em competições nacionais, com o primeiro duelo acontecendo no Brasileirão de 1973.

No geral, o tricolor gaúcho leva ampla vantagem no duelo, com 11 vitórias. O Fortaleza venceu apenas três, além de outros cinco empates. Porém, o time de Porto Alegre busca quebrar um tabu hoje.

O Leão do Pici não perde para o Grêmio há seis partidas, tendo conquistado dois triunfos e quatro empates. A última vez que o time gaúcho levou a melhor foi no Campeonato Brasileiro de 2019, quando superou o adversário pelo placar de 1 a 0.

Vojvoda tem três desfalques

Mesmo poupando todos os titulares, o treinador argentino não poderá contar com jogadores importantes entre os relacionados. O goleiro João Ricardo e o volante Zé Welisson estão fora, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Outra ausência será do atacante Guilherme, que por questões contratuais, não será utilizado. Com isso, os 11 iniciais que devem entrar em campo contará com jogadores como o goleiro Fernando Miguel, o meia Calebe, e os atacantes Yago Pikachu e Thiago Galhardo.

Provável escalação: Fernando Miguel; Dudu, Benevenuto, Tobias, Escobar; Sasha, Pedro Augusto e Calebe; Pikachu, Galhardo e Machuca.

Dupla histórica deve ser a principal novidade

O técnico Renato Gaúcho conta com o retorno do zagueiro Geromel para a partida de logo mais. Além dele, Kannemann volta ao time titular depois de cumprir suspensão contra o Palmeiras.

Além da histórica dupla de zaga, o meio de campo tricolor conta com o retorno de Carballo, que entra no lugar de Villasanti, expulso durante a vitória contra o Palmeiras. Por outro lado, o atacante Luan está fora da lista de relacionados.

Na lateral direita, João Pedro e Fábio disputam a posição. O restante da equipe é a mesma que atuou diante do alviverde.

Provável escalação: Gabriel Grando; João Pedro (Fábio), Geromel, Kannemann e Reinaldo; Carballo, Pepê, Nathan e Cristaldo; João Pedro Galvão e Luis Suárez.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP);

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (FIFA-SP);

Assistente 2: Daniel Luis Marques (SP);

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP).