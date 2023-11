Eduardo Ribeiro e Georgia Gulin são os novos atletas da ADK Tennis, de Itajaí

A ADK Tennis, situada no Itamirim Clube de Campo, em Itajaí (SC), anuncia a chegada de dois novos atletas. O gaúcho Eduardo Ribeiro, sexto melhor do Brasil no ranking mundial da ATP e 338º colocado, e a paranaense Geórgia Gulin, sétima brasileira no ranking mundial da WTA.

Gulin tem semifinal em Curitiba (PR) este ano em simples. Ribeiro vem de título nas duplas no challenger de Lima (Peru), foi semifinalista de simples no challenger de Medellin, na Colômbia, e Florianópolis (SC), além de somar um título do torneio M15 de São Paulo . Ele soma ainda outros três títulos em simples, todos no ano passado, e mais seis conquistas em duplas.

Os atletas se juntam a nomes como Rafael Matos, campeão do Australian Open de duplas mistas e atual número dois do Brasil, Carol Meligeni Alves, terceira do país no feminino, Orlando Luz, Daniel Dutra Silva, o campeão Pan-Americano, João Menezes. No tênis em cadeira de rodas a equipe tem Ymanitu Silva, atleta paralímpico e top 10 mundial, além de Jucélio Torquato, entre os melhores do país na modalidade.

"Estou muito feliz com a minha mudança para Itajaí onde fui muito bem recebida por toda a equipe da ADK. Tenho certeza que estou no lugar certo para subir de nível, com profissionais qualificados e com a estrutura fantástica que o Itamirim oferece. Agora que tenho uma base de treinamento terei ainda mais chances de alcançar meus objetivo de estar entre as melhores jogadoras do mundo", disse Gulin.

"Muito feliz de estar voltando para a equipe ADK! Um lugar que já conheço e me sinto muito bem. Acho que as expectativas são as melhores possíveis, teremos muito trabalho pela frente mas acredito que juntos podemos colher bons frutos", destacou Ribeiro.

"Dudu e Georgia são tenistas em ascenção e comprometidos com o trabalho. A equipe da ADK Tennis está pronta e motivada para recebê-los em Itajaí", disse Patrício Arnold, coordenador da ADK Tennis.