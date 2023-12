Alunos do projeto social do Rede Tênis Brasil são convidados para o Galácticos Open

Alunos do projeto social do Rede Tênis Brasil (RTB) foram convidados para participar do Galácticos Open, um torneio de tênis promovido pelo ex-jogador e empresário Ronaldo em prol da Fundação Fenômenos. O evento começou nesta quinta-feira (14) e vai até domingo (17), em São Paulo.

O Galácticos Open acontece com o objetivo de captação de recursos que serão destinados à projetos sociais. Por isso, a Fundação Fenômenos tornou o evento inclusivo e convidou crianças de projetos sociais para viver essa experiência, entre elas, 15 alunos do projeto do RTB que participaram, nesta quinta-feira, de uma clínica de tênis com o ex-tenista Bruno Rosa e a equipe da ACD Givaldo Barbosa Tennis.

Para o evento deste ano, Ronaldo reuniu uma lista de celebridades, que conta com Kaká, Denilson, Amoroso, Alexandre Pato, Juninho Paulista e Caio Ribeiro; os músicos Marcos, Belutti, Rodriguinho e Lucas Lucco; os apresentadores Sabrina Sato e Felipe Andreoli; o consultor de saúde Marcio Atala; o gamer ninexT e os tenistas Bruno Soares, Bruno Rosa, Marcelo Melo, Ricardo Mello, Thomaz Bellucci e Vanessa Menga.

Sobre o Massificação RTB

O projeto social Massificação Rede Tênis Brasil foi criado em 2014 pelo Rede Tênis Brasil, com apoio da iniciativa privada através da Lei de Incentivo. Desde então já beneficiou durante esse período mais de 60 mil estudantes de escolas públicas de 28 cidades das cinco regiões do país e hoje atua em dez estados – mais o Distrito Federal.

Atualmente fazem parte do projeto as cidades de Araras, Fernandópolis, Campinas, Piracicaba, São João da Boa Vista, Franca e São Paulo, no estado de São Paulo; Rio de Janeiro, Mangaratiba e Itaguaí, no Rio de Janeiro; Vitória, Vila Velha, Guarapari, Cachoeiro do Itapemirim, Anchieta e Piúma, no Espírito Santo; Belo Horizonte, Nova Lima, Mariana e Ouro Preto, em Minas Gerais; Porto Alegre e Pelotas, no Rio Grande do Sul; Brasília, no Distrito Federal; Recife, em Pernambuco; Belém, no Pará; São Luís, no Maranhão; Sobral, no Ceará; e Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

O Massificação RTB tem como principal objetivo apresentar o tênis e ampliar a quantidade de praticantes da modalidade, desenvolvendo cidadãos e oferecendo melhores oportunidades através da prática contínua da modalidade e ajudando na formação pessoal dos jovens através de aulas de reforço escolar.

Sobre o Rede Tênis Brasil

O Rede Tênis Brasil é uma instituição sem fins lucrativos que transforma a vida de jovens através do tênis, apresentando a modalidade em escolas públicas, oferecendo aulas gratuitas de tênis e de reforço escolar e capacitando profissionais. Além disso, apoia e investe em tenistas que queiram competir e seguir carreira.

Desde 2014, já apresentou o tênis para mais de 60 mil jovens em todo o Brasil e conta com a Bia Haddad e a Luisa Stefani como integrantes do Time RTB.