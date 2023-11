Arrasador! Brasileiros atropelam nos primeiros jogos em Santiago

O verde e o amarelo foram as cores da moda no Centro de Treinamento Olímpico de Santiago. Na abertura da competição individual de tênis de mesa dos Jogos Parapan-Americanos, na manhã e início de tarde desta quinta-feira (16), os atletas brasileiros venceram 21 dos 23 jogos que disputaram.



A competição tem transmissão ao vivo no canal por assinatura sportv e no Panam Sports Channel. As grades de horários e definições dos eventos transmitidos são de responsabilidade exclusiva dos respectivos serviços de streaming, de acordo com a oferta de sinal do Comitê Organizador dos Jogos.



Homens



No masculino, quase todos os mesa-tenistas encaminharam bem as suas classificações ou já se garantiram para a próxima fase nesta manhã e início de tarde. Começando pelos cadeirantes, Guilherme Costa (classe 2) e David Freitas (3) estrearam com vitórias e lideram seus grupos. Lucas Arabian (5) conseguiu vencer seus dois compromissos e passou em primeiro lugar no grupo. Eziquiel Babes (4) venceu o primeiro jogo diante do canadense Muhammad Mudassar, mas foi superado pelo mexicano Jesus Garcia e aguarda os demais resultados.



Cadu Moraes (5) estreou com derrota para o argentino Elias Romero e precisa vencer seu segundo compromisso, na sexta-feira, às 10h30, diante do guatemalteco Gerber Salazar, para seguir em frente. Iranildo Espíndola, superado no duelo caseiro por Guilherme Costa, encara o mexicano Victor Turcio, nesta quinta, às 16h30.



O domínio dos andantes foi ainda maior. Israel Stroh (7), Paulo Salmin (7), Luiz Manara (8), Jean Mashki (8), Lucas Carvalho (9), Claudio Massad (10) e Gabriel Antunes (10) tiveram poucas dificuldades diante de seus adversários de estreia. Massad e Antunes também venceram na segunda rodada e já garantiram a classificação em primeiro lugar. Fábio Silva (3) e Thiago Gomes (11) ainda não estrearam.



Mulheres



No feminino, as atletas de classes menores sofreram bastante com a junção das classes 1 a 3. Foram os casos de Carla Maia (1) e Cátia Oliveira (2), que acabaram derrotadas na estreia. Marliane Santos, Joyce de Oliveira e Thais Severo, todas da classe 3, venceram bem os seus jogos.



Entre as andantes, as favoritas foram dominantes. Sophia Kelmer (8), Danielle Rauen (9) e Jennyfer Parinos (9) começaram com triunfos sobre as suas adversárias. No caso de Jennyer, a vitória foi sobre a também brasileira Allana Maschio (9). Aline Ferreira (7) e Lethicia Lacerda (8) ainda não estrearam.



Confira os resultados:



Classe 1-3 feminina – Joyce de Oliveira 3 x 0 Veronica Blanco (ARG) - 11/6, 11/2 e 11/8 / Cátia Oliveira (4ª) 2 x 3 Yanelis Zamora (CUB) - 7/11, 11/3, 11/8, 9/11 e 11/13 / Marliane Santos 3 x 0 Carla Maia - 11/1, 11/3 e 11/4 / Thais Severo 3 x 0 Fiorella Padilla (CRC) -11/4, 11/6 e 11/7.

Classe 8 feminina – Sophia Kelmer 3 x 0 Ashley Reyes (ESA) – 11/4, 11/1 e 11/2.

Classe 9-10 feminina – Danielle Rauen 3 x 0 Jeanelly Magana (MEX) – 11/3, 11/4, 11/8 / Jennyfer Parinos 3 x 1 Allana Maschio – 11/6, 11/7, 7/11, 11/9.

Classe 2 masculina – Iranildo Espíndola 2 x 3 Guilherme Costa - 13/11, 6/11, 11/6, 5/11 e 3/11.

Classe 3 masculina – David Freitas 3 x 1 Carlos Bienati (ARG) - 11/7, 11/5, 9/11 e 11/6.

Classe 4 masculina – Eziquiel Babes 3 x 2 Muhammad Mudassar (CAN) - 9/11, 11/8, 9/11, 11/8 e 11/6 / Eziquiel Babes 2 x 3 - 9/11, 7/11, 11/4, 11/9 e 8/11.

Classe 5 masculina – Cadu Moraes 1 x 3 Elias Romero (ARG) – 11/9, 9/11, 8/11 e 7/11 / Lucas Arabian 3 x 0 Mauro Depergola (ARG) - 13/11, 11/7 e 11/4 / Lucas Arabian 3 x 0 Ahad Sarand (USA) – 12/10, 11/7 e 11/2.

Classe 7 masculina – Israel Stroh 3 x 1 Luciano Khazandjian (ARG) - 11/13, 11/9, 11/7 e 11/5 / Paulo Salmin 3 x 0 Miguel Castro (COL) - 11/4, 11/4 e 15/13.

Classe 8 masculina – Luiz Manara 3 x 0 Javier Cardona (ESA) - 11/4, 11/5 e 11/3 / Jean Mashki 3 x 1 Ian Kent (CAN) – 6/11, 11/7, 11/9 e 11/3.

Classe 9 masculina – Lucas Carvalho 3 x 0 Jeriel Velez (PUR) – 11/9, 11/6 e 11/4.

Classe 10 masculina – Claudio Massad 3 x 0 Josue Regalado (ESA) - 11/2, 11/1 e 11/4 / Gabriel Antunes 3 x 0 Marcos Orellana (GUA) - 11/4, 11/2 e 11/1 / Claudio Massad 3 x 1 Jerry Vasquez – 11/2, 11/6, 7/11 e 11/6 / Gabriel Antunes 3 x 0 Darío Neira (11/7, 11/6 e 11/5).