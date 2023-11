Dez brasileiros garantem medalhas nos Jogos Pan-Americano no primeiro dia de disputa

O primeiro dia de disputas do tênis de mesa nos Jogos Parapan-Americanos reforçou o status de potência do Brasil na modalidade. Com 41 vitórias em um único dia, dez atletas encaminharam nesta quinta-feira (16) as suas presenças nas semifinais de suas classes e – no mínimo – já asseguraram uma medalha de bronze na competição.

São os casos de Lucas Arabian na classe 5 masculina, Sophia Kelmer na classe 8 feminina, Thiago Gomes na classe 11 masculina, Israel Stroh e Paulo Salmin na classe 7 masculina, Luiz Manara na classe 8 masculina, Lucas Carvalho na classe 9 masculina, além de Danielle Rauen, Allana Maschio e Jennyfer Parinos na classe 9-10 feminina.

Nesta sexta-feira e no sábado, no Centro de Treinamento Olímpico de Santiago, outros 13 brasileiros podem encaminhar as suas presenças no pódio, ampliando o número de medalhas verde e amarelas. Se forem confirmadas, o desempenho já será superior ao de Lima 2019, quando o tênis de mesa brasileiro faturou 19 medalhas individuais.

Em tempo: a competição desta sexta será realizada apenas no turno da manhã, pois a cerimônia de abertura dos Jogos está marcada para a noite.

A competição tem transmissão ao vivo no canal por assinatura sportv e no Panam Sports Channel. As grades de horários e definições dos eventos transmitidos são de responsabilidade exclusiva dos respectivos serviços de streaming, de acordo com a oferta de sinal do Comitê Organizador dos Jogos.

Medalhas garantidas

Lucas Arabian está garantido na semifinal da classe 5 masculina. Na mesma classe, Cadu Moraes vai à mesa a partir das 10h30 para tentar conquistar a sua uma medalha com a vaga na próxima fase. Para isso precisa vencer o guatemalteco Gerber Salazar.

Um cenário que se repete na classe 8 feminina. Sophia Kelmer já está assegurada na semifinal e com medalha garantida. Enquanto isso, Lethicia Lacerda joga com Anailil Arreola, da Guatemala, pela segunda colocação do Grupo B, às 11h. Um triunfo lhe garante a vaga na semifinal e uma medalha.

Primeiros colocados em seus respectivos grupos na Classe 7 masculina, Israel Stroh e Paulo Salmin avançaram por bye à semifinal e também asseguraram medalhas. O mesmo ocorre com Luiz Manara na classe 8 masculina, Lucas Carvalho na classe 9 masculina, além de Danielle Rauen, Allana Maschio e Jennyfer Parinos nas classes 9-10 feminina.

Outro atleta com medalha garantida é Thiago Gomes, o melhor do Grupo A da classe 11. Semifinalista, espera a definição de seu oponente na próxima etapa da disputa.

Quase lá

Disputada em chave única, a classe 2 masculina tem o brasileiro Guilherme Costa na liderança. Fará um confronto direto pela liderança da chave com o chileno Luis Flores, a partir das 11h30. Outro brasileiro que pode beliscar uma medalha nesta classe é Iranildo Espíndola, que encara o canadense Peter Isherwood no mesmo horário.

Primeiro colocado no Grupo C, da classe 3 masculina, David Freitas terá pela frente o argentino Gabriel Copola nas quartas de finais. Do outro lado do chaveamento está Fábio Silva, que mede forças com o uruguaio Gonzalo Acosta por uma vaga na semifinal. Quem também pode colocar seu nome na semifinal em Santiago é Eziquiel Babes, da classe 4 masculina, que joga contra o mexicano Francisco Hernandez.

Nas classes 1-3 feminina, Joyce de Oliveira, Marliane Santos e Thais Severo avançaram às quartas de finais. Joyce terá pela frente nesta sexta-feira a argentina Maria Garrone, ao meio-dia. Caso avance, pode protagonizar uma semifinal brasileira, desde que Thais vença a colombiana Manuela Guzman no mesmo horário. Marliane está do outro lado da chave e encara a argentina Veronica Blanco, também às 12h.

Já garantido nas quartas de finais da classe 8 masculina, Jean Mashki pode assegurar a primeira colocação da chave se passar pelo argentino Alejandro Pérez, a partir das 10h. Também garantidos nas quartas de finais,), Claudio Massad e Gabriel Antunes, ambos da classe 10 já cumpriram seus compromissos na fase preliminar e aguardam a decisão dos demais classificados.

Já Aline Ferreira está a um triunfo de avançar e garantir a sua medalha na classe 6-7 feminina. Para isso precisa vencer a colombiana Manuela Mazuera, no encerramento do Grupo A, a partir das 11h.

Confira os resultados da tarde:

Classe 1-3 feminina – Joyce de Oliveira 3 x 0 Pamela Fontaine (USA) - 11/7, 11/5 e 11/3 / Cátia Oliveira 0 x 3 Manuela Gúzman (COL) - 6/11, 4/11 e 5/11 / Marliane Santos 3 x 1 Maria Garrone (ARG) - 8/11, 11/4, 12/10 e 11/7 / Thais Severo 3 x 0 Maria Lopez (MEX) - 11/9, 11/0 e 11/4 / Carla Maia 0 x 3 Maria Garrone (ARG) - 4/11, 5/11 e 5/11 / Thais Severo 3 x 0 Evelyn Landaeta (VEN) - 11/2, 11/2 e 11/8.

Classe 6-7 feminina – Aline Ferreira 0 x 3 Giselle Muñoz (ARG) - 1/11, 9/11 e 3/11.

Classe 8 feminina - Sophia Kelmer 3 x 0 Aneth Alvarez (CRC) - 11/9, 11/4 e 11/5 / Lethicia Lacerda 2 x 3 Florencia Sepúlveda (CHI) - 11/9, 6/11, 6/11, 11/9 e 7/11.

Classe 9-10 feminina – Danielle Rauen 3 x 0 Joseline Yevenes (CHI) - 11/2, 11/5 e 11/7 / Jennyfer Parinos 3 x 1 Yessica Mejía (COL) - 11/8, 7/11, 11/6 e 11/7 / Allana Maschio 3 x 0 Ailyn Perez (CHI) - 11/6, 11/4 e 11/7 / Jennyfer Parinos 3 x 0 Ailyn Espinoza (CHI) - 15/13, 11/5 e 12/10 / Yessica Mejía (COL) 3 x 2 Allana Maschio - 11/13, 11/9, 11/9, 7/11 e 11/5.

Classe 2 masculina – Iranildo Espíndola 3 x 0 Victor Turcio (MEX) - 11/7, 11/8 e 11/5.

Classe 3 masculina – Fábio Silva 0 x 3 Jenson Van Emburgh (USA) - 11/9, 12/10 e 11/5 / David Freitas 3 x 0 Gonzalo Acosta (URU) - 11/3, 11/4 e 11/6 / Fabio Silva 3 x 0 Edwin Castañeda (COL) - 11/4, 11/4 e 11/5 / David Freitas 3 x 0 Osviel Palacio (CUB) - 11/3, 11/7 e 11/6.

Classe 7 masculina – Israel Stroh 3 x 1 Claudio Vega (CHI) - 11/8, 8/11, 11/2 e 11/4 / Paulo Salmin 3 x 0 Aleksy Kaniuka (ARG) – 11/7, 11/5 e 11/7 / Paulo Salmin 3 x 0 Francisco Zeballos (PAN) - 11/2, 11/0, 11/5.

Classe 8 masculina – Luiz Manara 3 x 0 Fausto Barreintos (ARG) - 11/8, 11/1 e 11/7 / Jean Mashki 3 x 2 Marco Makkar (USA) - 11/8, 7/11, 11/9, 6/11 e 4/11.

Classe 9 masculina – Lucas Carvalho 3 x 0 Eithan Skliarsky (ARG) - 11/6, 14/12 e 11/4.

Classe 11 masculina – Thiago Gomes 3 x 0 Angelo Suquillo (ECU) - 11/6, 11/4 e 11/7 / Thiago Gomes 3 x 0 Josue Rodriguez (MEX) - 11/2, 11/0 e 11/1.