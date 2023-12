Campeonato Mundial de Jovens: Leonardo Iizuka vence mais uma no individual Sub-19 e garante vaga nas quartas de final

Dezembro chegou e Leonardo Iizuka continua deixando seus adversários pelo caminho no Campeonato Mundial de Jovens. Nesta sexta-feira (1), na disputa individual da categoria Sub-19, o brasileiro venceu Amirmahdi Keshavarzi, do Irã, em duelo válido pelas oitavas de final.



Na mesa, enfrentando o atual número 38 do ranking de jovens, Léo, 10º do ranking triunfou com parciais de 11/5, 10/12, 11/5, 8/11, 11/5, 7/11 e 11/6: 4 sets a 3 para garantir vaga na próxima fase da competição que acontece em Nova Gorica, na Eslovênia.



Nas quartas de final o duelo será ainda mais desafiador. Neste sábado (2), o mesa-tenista enfrenta Kao Cheng-Jui, de Taipé Chinês, às 14h15 (horário de Brasília). Além de ser o quinto do ranking de jovens, o atleta asiático ocupa a 32ª posição do ranking mundial.



O jogo conta com a transmissão do canal oficial da WTT no YouTube Este será o terceiro compromisso de Leonardo Iizuka nas disputas individuais da categoria Sub-19 do Campeonato Mundial de Jovens. Antes da vitória contra Amirmahdi Keshavarzi, o brasileiro passou pelo indiano Payas Jain (#35): 4 sets a 1.