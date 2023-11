Leonardo Iizuka e Giulia Takahashi são superados nas quartas de final de duplas do Campeonato Mundial de Jovens

Após disputar os jogos por equipes Sub-15 e de duplas mistas Sub-19, o Brasil voltou à mesa nesta quarta-feira (29) para os jogos de duplas masculinas e femininas do Campeonato Mundial de Jovens, que acontece em Nova Gorica, na Eslovênia.



Nas disputas femininas, Giulia Takahashi, que contou com a parceria de Sally Moyland, dos Estados Unidos, bateu a dupla Yeh Yi-Tian e Cheng Pusyuan, de Taipé Chinês nas oitavas de final por 3 sets a 1 (11/1, 11/6, 10/12 e 15/13).



Na sequência, no duelo válido pelas quartas de final, enfrentando Annet Kaufmann, da Alemanha, e Anna Hurse, do País de Gales, revés por 3 sets a 1, com parciais de 5/11, 11/6, 3/11 e 5/11. O resultado eliminou a dupla da competição.



Já nos jogos de duplas masculinas, Leonardo Iizuka também passou pelo primeiro compromisso do dia. Ao lado de Simon Belik, da República Tcheca, triunfo por 3 sets a 0 (WO) contra Kao Cheng-Jui e Chang Yu-Annos, de Taipé Chinês.



Nas quartas de final, no duelo contra Izaac Quek, de Singapura, e Sora Matsushima, do Japão, derrota por 3 sets a 1, com parciais de 3/11, 11/7, 8/11 e 5/11.

Brasil segue na Eslovênia para os jogos individuais



Os mesa-tenistas brasileiros seguem em Nova Gorica para as disputas individuais da competição. Nos duelos válidos pela fase 16 avos de final, Leonardo Iizuka, 10º do ranking do ranking de jovens, encara o indiano Payas Jain, 37º. O duelo acontece nesta quinta-feira (30), às 11h45 (horário de Brasília).



Já Giulia Takahashi joga mais uma vez contra Yeh Ya-Tian, de Taipé Chinês, também nesta quinta-feira, mas às 14h. As partidas contam com a transmissão do canal da WTT no YouTube.