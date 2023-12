Leonardo Iizuka vence na estreia do individual e avança às oitavas de final Campeonato Mundial de Jovens

O Brasil está nas oitavas de final do Campeonato Mundial de Jovens. Nesta quinta-feira (30), em duelo válido pela fase 16 avos de final do individual Sub-19, Leonardo Iizuka venceu o indiano Payas Jain (#35) por 4 sets a 1, com parciais de 11/7, 11/8, 2/11, 11/6 e 11/7 e garantiu vaga na próxima fase da competição.



Na sequência, o brasileiro, 10º do ranking mundial de jovens, enfrenta Amirmahdi Keshavarzi, do Irã, atual número 38 do ranking mundial de jovens. A data do duelo, que conta com a transmissão do canal oficial da WTT no YouTube, ainda será divulgada.



Léo segue como o único representante do Brasil na competição que acontece em Nova Gorica, na Eslovênia, já que Giulia Takahashi foi superada no duelo da fase 16 avos de final. Na partida contra Yi-Tian Yeh (#46), de Taipé Chinês, revés por 4 sets a 2, com parciais de 5/11, 11/9, 5/11, 8/11, 11/7 e 8/11.