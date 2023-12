Após ouro conquistado nos Parapan-Americanos, Gabriel Antunes lidera ranking de duplas masculinas da Classe 10

Os resultados dos Jogos Parapan-Americanos renderam ótimos frutos ao mesa-tenista Gabriel Antunes e o Brasil está no topo mais uma vez. Com as conquistas em Santiago 2023, o mesa-tenista da classe 10 é o novo líder do ranking de duplas.



Na competição, que foi realizada no Chile no mês de novembro, Gabriel garantiu duas medalhas de ouro para o nosso país nas disputas de duplas: em parceria de Jean Mashki, em MD18, e ao lado de Danielle Rauen, em XD20. Além disso, Antunes ainda ficou com o bronze do individual da classe 10.



Antes ocupando a quinta colocação, o brasileiro subiu quatro posições para chegar na tão sonhada liderança do ranking mundial.



''É um sentimento gratificante poder ver que meus esforços e treinamento estão gerando resultado. A CBTM foi essencial para essa conquista, me ajudando e auxiliando para que eu chegasse onde estou. Quero agradecer também aos meus técnicos Alexandre Ghizi, Diego Dalfarra e Narita Goulart, que estão comigo no dia a dia me auxiliando e me ajudando nos treinamentos'', comemorou o emocionado Gabriel.