Laura Pigossi vence duas batalhas e busca no WTA de Buenos Aires, na Argentina, seu maior título

Laura Pigossi, que treina na AD In Academy, de Barcelona, na Espanha, número 137 do mundo, venceu duas batalhas neste sábado (2) e se classificou para a decisão do WTA 125 de Buenos Aires, na Argentina, evento sobre o piso de saibro com premiação de US$ 115 mil.

A paulistana, que conquistou a Medalha de Ouro em simples e duplas nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, derrotou o jogo adiado por conta da chuva contra a argentina Solana Sierra, 209ª, por 2/6 7/5 6/3 após 2h18min. Na parte da noite ela derrotou a mexicana Renata Zarazua, 135ª e sexta favorita, por 6/4 1/6 7/6 (7/2) após 2h50min. A paulistana perdia com quebra em duas oportunidades na parcial.

Neste domingo, às 13h30, ela decide o troféu contra a argentina Maria Carle, 175ª na reedição da final do Pan-Americano: "Muito feliz com o dia de hoje, muito feliz pela luta, entrega e a batalha. Mas ainda não acabou, vamos amanhã com tudo para essa final em busca do troféu", destacou a atleta patrocinada pela ASICS, ENGIE e pelo Banco BRB.

Laura buscará seu maior título na carreira. Ela tem uma final de WTA, no torneio 250 de Bogotá, na Colômbia, em abril do ano passado. A maior conquista foi no W60 de Feira de Santana (BA) este ano.