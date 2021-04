Atual campeã, Barty se salva na estreia em Miami; Sabalenka e Swiatek avançam, Kerber atropela

Última campeã do WTA 1000 de Miami, que não foi disputado no ano passado por causa da pandemia, a #1 Ashleigh Barty garantiu vaga na terceira rodada. Ela teve muito mais dificuldades do que o esperado, mas bateu a qualifier #149 Kristina Kucova em três sets, parciais de 6/3, 4/6 e 7/5, em 2h29, nesta quinta-feira (25).

A australiana chegou a salvar um match point no terceiro set, que durou uma hora. Kucova sacou em 5/3, desperdiçou a chance de matar o jogo, e aí viu Barty vencer os quatro últimos games e garantir a vitória apertadíssima.

Defending champ mentality 👉🧠



Top seed @ashbarty saves a match point and escapes Kucova to reach the third round!#MiamiOpen pic.twitter.com/LTUCFVTjE1 — wta (@WTA) March 25, 2021

Na terceira rodada do Miami Open, Barty encara a letã #54 Jelena Ostapenko, que superou em três sets a lucky loser #94 Kirsten Flipkens, parciais de 6/2, 5/7 e 6/3, em 2h03. A australiana lidera o confronto direto com duas vitórias em três confrontos.

Sabalenka sofre; Swiatek passa bem

A #8 Aryna Sabalenka foi outra que teve estreia complicadíssima. Ela bateu a qualifier #131 Tsvetana Pironkova, quadrifinalista do último US Open em 2h28. A bielorrussa levou um 'pneu' no primeiro set e ainda salvou dois match points antes de garantir a vitória por 0/6, 6/3 e 7/6(9).

As duas chegaram a pedir atendimento no terceiro set, e a búlgara sacou para o jogo em 5/3, além de ter dois match points no tiebreak. A bielorrussa, porém, garantiu a vitória na sua quarta chance de fechar o jogo.

Na próxima rodada, Sabalenka encara a #37 Veronika Kudermetova, que venceu em dois sets a #40 Danielle Collins.

Outra favorita, a #16 Iga Swiatek descomplicou uma partida que prometia ser difícil. Ela bateu a #39 Barbora Krejcikova, finalista de Dubai há duas semanas, com parciais de 6/4 e 6/2. A atual campeã de Roland Garros conseguiu a vitória em apenas 1h15.

🇵🇱 @iga_swiatek through to Round 3 on her #MiamiOpen main draw debut!



Beats Krejcikova 6-4, 6-2 and will play Konjuh next ➡️ pic.twitter.com/bMLWxTrpIn — wta (@WTA) March 25, 2021

Swiatek avança para enfrentar a wildcard #338 Ana Konjuh, ex-top 20 do mundo. A croata, que não vencia uma partida de nível WTA desde 2018 e vem lidando com muitas lesões, conseguiu grande vitória na segunda rodada contra a #19 Madison Keys, parciais de 6/4 e 6/2.

'Bicicleta' de Kerber

Ex-número 1 do mundo, a #26 Angelique Kerber chegou a Miami com apenas três vitórias no ano, mas conseguiu um resultado fulminante. Ela bateu a qualifier #147 Renata Zarazúa com duplo 6/0, em 1h02. A alemã chegou a enfrentar cinco break points, mas salvou todos.

Angelique Kerber beats Renata Zarazua 6-0, 6-0 (!) to reach the 3rd round in Miami.



She gets Victoria Azarenka on saturday. One of my favorite WTA match ups! pic.twitter.com/sfpkmzZE3i — José Morgado (@josemorgado) March 25, 2021

A última vez que Kerber tinha aplicado uma 'bicicleta' havia sido em Wimbledon 2015, contra sua compatriota Carina Witthoeft. Na terceira rodada, a alemã encara outra ex-número 1, a #15 Victoria Azarenka, que avançou até esta fase sem jogar após a desistência da #59 Laura Siegemund.