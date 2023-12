Laura Pigossi brilha e conquista, no WTA de Buenos Aires, seu maior título da carreira

Laura Pigossi, que treina na AD In Academy, de Barcelona, na Espanha, número 137 do mundo, conquistou, na tarde deste domingo (3), o título do WTA 125 de Buenos Aires, na Argentina, evento sobre o piso de saibro com premiação de US$ 115 mil. A paulistana repetiu a vitória da final dos Jogos Pan-Americanos no final de outubro, em Santiago, no Chile, ao derrotar a argentina Maria Carle, 175ª colocada, por 2 sets a 0 com parciais de 6/3 6/2. A conquista é a maior da carreira da paulistana no circuito WTA. Ela havia levantado o título no W60 de Feira de Santana (BA) no meio deste ano. Pelo troféu, Laura somará 160 pontos e saltará perto de trinta posições no ranking, ficando no 108º lugar, próxima das top 100.

Foto: Divulgação | IEB Argentina Open

Laura tem ainda como destaques na carreira a inédita medalha olímpica para o tênis brasileiro conquistada ao lado de Luisa Stefani em Tóquio-2021. A jogadora fez história também este ano ao vencer não só em Simples no Pan-Americano, mas também nas duplas com Stefani, sendo a primeira mulher brasileira a obter tal feito no tênis e terá vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Foto: Divulgação | IEB Argentina Open

"Muito feliz com a semana, pela resiliência, pela atitude, por aguentar mentalmente, foi uma semana muito difícil onde choveu o dia inteiro na sexta, onde tive que jogar dois jogos ontem, seis sets. Tava muito cansada, mas mesmos assim segui adiante. Ganhar meu primeiro WTA e encerrar o ano dessa maneira. Muito feliz com meu ano, foi uma temporada de sonhos realizados. Isso só me motiva para 2024", destacou a atleta patrocinada pela ASICS, ENGIE e pelo Banco BRB que agora descansa poucos dias e ainda este mês inicia a pré-temporada.