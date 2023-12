Ex-campeões mundiais conquistam títulos da Brasília Super Cup

Os campeões da Brasília Super Cup foram definidos na noite desta quarta-feira (20), na estrutura coberta montada na Arena BRB. O título feminino ficou com a dupla cabeça de chave 1, formada por Joana Cortez e Grazieli Silva, enquanto no masculino, Vini Font e o italiano Diego Bolllettinari, cabeças 2, ergueram o troféu.

A Brasília Super Cup marcou o encerramento da temporada 2023 do Beach Tennis na capital federal e distribuiu uma premiação total de R$ 55 mil.

Na final feminina, Joana Cortez, que já foi número 1 do mundo e atualmente é número 25, e Grazieli Silva (#47), enfrentaram Lorena Melo (#24) e Mariana Peracini (#84), cabeças 2. Principais favoritas ao título, Joana e Grazieli saíram atrás no placar, mas reagiram no segundo set e foram melhores no super tie-break, com parciais de 4/6 6/1 10-7.

Já no masculino, Vini Font, ex-número 1 do mundo e atual 47, e o italiano Diego Bollettinari (#30), surpreenderam a dupla cabeça 1, formada por Thales Santos (#12) e Daniel Schmitt (#21). A partida foi marcada pelo equilíbrio e também definida ponto a ponto no super tie-break, com o placar final de 6/4 2/6 12-10.

A Brasília Super Cup tem o apoio máster da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal. Realização da ABAE - Associação Brasiliense de Apoio ao Esporte.