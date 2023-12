Duplas mistas abrem Brasília Super Cup nesta segunda

A chave principal da Brasília Super Cup tem início nesta segunda-feira (18), a partir das 14h, com a disputa das duplas mistas. O evento marca o encerramento da temporada 2023 do Beach Tennis na capital federal, e reúne grandes estrelas da modalidade, na Arena BRB, numa estrutura totalmente coberta, com duas quadras oficiais, além de uma premiação total de R$ 55 mil.

No final de semana, sábado e domingo (16 e 17), foi realizado o qualifying, que contou com oito duplas masculinas e oito duplas femininas, convocadas pela Federação Brasiliense de Tênis. Os campeões e vices de cada naipe se classificaram para a chave principal da Brasília Super Cup. São eles: Julia Vasconcelos/Alessandra Moura, Alessandra Andrade/Renata Lima, Thiago Diderot/Julio Fernandes e Gregory Moreno/Pedro Nabuco.

Além das duplas classificadas, outras duas duplas masculinas e femininas de Brasília foram convidadas pela organização do torneio para compor a chave principal com outras quatro duplas (masculinas e femininas) de atletas renomados do Brasil, Argentina e Chile.

Entre os brasileiros, destaque para Thales Santos (BRA), 12º do mundo; Daniel Schmitt (BRA), #21; Vini Font (BRA), ex-número 1 do mundo e #41; Felipe Loch e Gustavo Garbarski, que recém conquistaram o título inédito da Copa do Mundo juvenil; Joana Cortez (BRA), ex-número 1 do mundo e atual #22; e Isabela Massaioli, que também foi campeã mundial juvenil.

O evento terá ainda o Brasília Beach Tennis Kids, uma série de clínicas da modalidade para crianças atendidas nos Centros Olímpicos da cidade, além da realização da premiação dos melhores do ano 2023 da Federação Brasiliense de Tênis.

Programação desta segunda-feira (18):

Quadra 1

14h

Karla Abrahão/Matheus Muniz vs. Julia Vasconcelos/João Lucas Vasconcelos [2]

15h

Maria Eduarda Nakamura/Felipe Loch [1] vs. Renata Lima/Cristiano Prata

16h30

Semifinal

18h30

Final

Quadra 2

14h

Amanda Helminski /hiago Cesário [3] vs. Faena Silva /Gregori Moreno

15h

Amanda Campos/Lucca Pompei vs. Leticia Shirozaki/Luan Dornelas [4]

16h30

Semifinal.

A ARENA, INGRESSOS E ACESSOS

Uma superestrutura com mais de 1.500m2 cobertos foi montada na área externa da Arena BRB, contemplando duas quadras oficiais, sendo a central com capacidade para 600 pessoas. Além das quadras, toda a estrutura de comodidade ao espectador está sendo preparada com bares, praça de alimentação, banheiros privativos, hospitality center, players lounge, além de áreas técnicas com padrão internacional.

Para o amante do Beach Tennis são muitas as opções de ingressos e acessos.

Nos dias 16, 17 e 18 de dezembro a entrada na arena é totalmente gratuita durante toda a programação.

Nos dias 19 e 20 de dezembro, os ingressos são limitados, com preços promocionais para todos os públicos.

Programação

18/12 – Entrada Franca

9h às 11h30 - Festival Beach Tennis Kids

14h às 20h – início da chave principal da Brasília Super Cup

20h às 22h - Prêmio Melhores do Ano FBT 2023

19/12 – Ingressos Promocionais Limitados

16h às 22h – quartas de final da Brasília Super Cup

20/12 – Ingressos Promocionais Limitados

16h às 22h – semifinais e finais da Brasília Super Cup.