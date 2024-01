Hugo Calderano representa o Brasil no WTT Finals Doha e enfrenta Quadri Aruna nas oitavas de final

O ano novo já chegou, mas Hugo Calderano ainda tem um último compromisso para se despedir oficialmente do mágico ano de 2023. Entre a próxima quarta-feira (3) e a sexta-feira (5), o número cinco do mundo estará no WTT Finals Doha.



A competição, que encerra oficialmente o calendário internacional de 2023, receberá os 16 melhores atletas do ranking mundial na capital do Catar. Na estreia, no duelo válido pelas oitavas de final, Hugo enfrenta o nigeriano Quadri Aruna.



Calderano e Aruna jogam já nesta quarta-feira (3), primeiro dia de competição. O duelo acontece às 6h20 (horário de Brasilia) e conta com a transmissão da ESPN 3 e do Star +.



Este será o terceiro confronto entre o Rei das Américas e o Rei da Africa, com vantagem para Hugo Calderano. Em dois jogos disputados, duas vitórias. No último encontro, em 2023, triunfo do brasileiro por 4 sets a 0 nas quartas de final do Smash, disputado em Singapura.



Avançando, Calderano enfrenta o vencedor do confronto entre o chinês Fan Zhendong, líder do ranking mundial, e o esloveno Darko Jorgic, atual número 14 do mundo.



Atual número cinco do ranking, Hugo Calderano segue sendo o melhor atleta não-chinês do Tênis de Mesa mundial, já que as primeira quatro posições do ranking pertencem a Fan Zhendong, Wang Chuqin, Ma Long e Liang Jingkun, todos nascidos no país asiático.