Atleta da Seleção Brasileira, Daniel Mola inicia a pré-temporada em Campinas e define calendário

Jovem atleta de apenas 20 anos, Daniel Mola, atleta Quicksand agenciado pela Beat Sports Manager, iniciou esta semana sua pré-temporada no CT Lucas Sousa, em Campinas (SP) de olho no ano de 2024 após ter sua melhor temporada da carreira em 2023.



O jogador conquistou seus dois maiores títulos no circuito mundial, os BT 200 de Palmas (TO), ao lado de Allan Oliveira, e de Indaiatuba (SP), junto com Leonardo Branco. Ainda foi campeão do mundo pelo Brasil com a seleção principal e medalha de Bronze do Pan-Americano junto com Gustavo Russo.



"Foi um bom ano, recebi convocações para a Seleção Brasileira profissional, ganhei bastante experiência. Espero que consiga chegar cada vez mais, transformar em mais finais para 2024 e quem sabe mais conquistas", apontou o atleta que destacou qual vem sendo o destaque na sua preparação.



"Foco é treinar bastante quadra e academia, fazer uma boa rotina entre esses dois. Treinar físico bastante que é bem importante para quem sabe em 2024 eu possa voar, com grandes resultados", disse.



O atleta já definiu seus dois primeiros torneios de 2024. Ele joga o BT 200 do Guarujá (SP) que será realizado entre os dias 19 e 21 de janeiro e depois o BT 200 de Matinhos (PR), entre os dias 2 e 4 de fevereiro. Ele jogará ambos com o paranaense Giovanni Cariani, 25º colocado.