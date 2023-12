Dupla da Seleção Brasileira e atletas campeões do Macena Open vencem na estreia na Praia do Francês

Macena Open, Allan Oliveira e Daniel Mola, cabeças de chave 6, venceram uma difícil estreia na quadra central nesta quinta-feira na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL), evento com premiação de US$ 35 mil e com 470 pontos no ranking mundial. A dupla derrotou a parceria do paulista Gabriel Santos e do gaúcho Natã Porte por um duplo 6/4. Eles estiveram abaixo com quebra no primeiro set e ficaram perto de levar a quebra no fim do segundo set. Allan Oliveira, campeão da edição passada em agosto de 2022 (com Thales Santos), destacou que estão bastante confiantes. Dois atletas campeões da história doAllan Oliveira e Daniel Mola, cabeças de chave 6, venceram uma difícil estreia na quadra central nesta quinta-feira na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL), evento com premiação de US$ 35 mil e com 470 pontos no ranking mundial. A dupla derrotou a parceria do paulista Gabriel Santos e do gaúcho Natã Porte por um duplo 6/4. Eles estiveram abaixo com quebra no primeiro set e ficaram perto de levar a quebra no fim do segundo set. Allan Oliveira, campeão da edição passada em agosto de 2022 (com Thales Santos), destacou que estão bastante confiantes.

"Jogamos umas três ou quatro vezes juntos. Estamos com bastante confiança , felizes em quadra, discutindo tática do que precisamos fazer. Sabemos que desde a primeira rodada não há jogo fácil, então precisamos dar o nosso melhor", disse o santista.

Daniel Mola, campeão da edição 2021 ao lado de Leonardo Branco, adicionou: "Partida difícil, os meninos estão jogando muito bem, mérito deles, foi um jogo muito bom, bem pegado . Ficamos abaixo no primeiro set, 4 a 2 para eles, depois buscamos. No segundo começamos um pouco mal, voltamos e na hora da decisão quebramos".

Allan relembra conquistas em terras alagoanas

Atual 13º do mundo, Allan lembrou as conquistas passadas em Alagoas e projetou uma possível nova conquista diante de uma chave bem difícil no evento com todos os top 10 do mundo: "Vamos ver o que Deus tem preparado. A gente está focado jogo a jogo, hoje em dia não há favoritos na chave. O importante é desempenhar bem juntos e ir aproveitando as oportunidades que aparecerem".

Os dois vão representar o Brasil no masculino ao lado de André Baran na Copa do Mundo que será realizada na próxima semana em São Paulo (SP) buscando o pentacampeonato para igualar o feito da Itália: "A convocação nos motiva ainda mais a continuar trabalhando, acreditando", aponta Allan: "Os times vêm bem fortes e todos jogando bem. Mas vamos com tudo. Espero que a gente consiga jogar junto lá no Mundial e se Deus quiser levar o título para o Brasil".

Allan e Mola encaram nas oitavas Ralff Abreu/Luiz Gimpel ou Matheus Buemo/Diogo Carneiro, duas duplas brasileiras. O primeiro dia teve uma surpresa com a vitória do catarinense Felipe Poffo e Álvaro Campanharo sobre os cabeças de chave 4, os franceses Theo Irigaray e Mathieu Guegano, por 7/6 (12/10) 0/6 10/8. Eles encaram nas oitavas de final Vinicius Font e Giovane Bueres que derrotaram a dupla de Hugo Dojas e Flavio Arouca por 6/3 6/7 (7/5) 10/7. Duplas Femininas

A dupla italiana de Flaminia Daina e Nicole Nobile, cabeça de chave 4, estreou com um duplo 6/0 sobre as pernambucanas Akter Pessoa e Alessandra Silva e encaram a dupla Graziele Silva e Julianna Martins. Daina foi campeã do evento ano passado ao lado da brasileira Sophia Chow.

"É incrível a estrutura aqui, falei com o André Macena, ele consegue melhorar cada ano mais, dar ainda mais , muito orgulho de estar aqui mais uma vez jogando com a Nicole", disse. Ainda no feminino, Sophia Chow e Vitória Marchezini marcaram um duplo 6/0 sobre Dora Luna e Ana Ribeiro. Elas esperam por Maire Bray, da França, e a brasileira Isabela Sella ou a dupla da brasileira Ana Santos e Beatriz Valério.

Foto: Divulgação | Fotop

Próximos passos O primeiro dia seguiu com toda a primeira rodada no torneio que prossegue na sexta-feira com as oitavas e quartas de final com transmissão do PlayBT. No sábado, 2 de dezembro, as semifinais e finais com transmissão do Sportv. O domingo, 3, será reservado para o torneio BT 10 e o Maceninha Open. A entrada é gratuita ao público na quadra central com capacidade total para 2.500 pessoas. Ainda há venda de bilhetes para o camarote - https://linktr.ee/macenaopen. O torneio tem atletas de 13 países . Além do Brasil, disputam o evento jogadores do Chile, Aruba, Alemanha, Letônia, França, Espanha, Itália, Estados Unidos, Portugal, Rússia, Venezuela e Paraguai. A categoria amadora também foi iniciada com as disputas de Simples. O Macena Open tem todos os top 10 do mundo do masculino e do feminino. A única ausência do top 10 será no feminino, da italiana Ninny Valentini, que está machucada.