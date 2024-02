Foram definidos, neste domingo (18), os campeões da segunda etapa do Circuito Beach Tennis, realizada na VTennis Team, em Jundiaí (SP). O evento bateu o recorde com mais de 700 atletas de cinco países (Brasil, Portugal, Chile, Rússia e Itália) e teve a transmissão do canal PlayBT no Youtube.

No feminino, Isabella Sella e Graziele Silva derrotaram duas jogadores do top 25 mundial do ranking, Raquel Iotte e Isabela Garrido, na final por 7/6 (7/5) 7/5 após virada no tie-break do primeiro set.

"Estou muito feliz com o título, agradecer minha parceiro. Quando estamos abaixo precisamos acreditar. Esse foi o diferencial, fazer jogar, cortamos os erros, não dá para errar contra uma dupla dessa, fomos um ponto por vez e deu certo", disse Sella:. A mineira Silva completou: "Agradecer a Isa, parceira dentro e fora de quadra. É ótimo o circuito Beach Tennis, várias jogadoras do circuito mundial disputam, é diferente. Agradecer meu time de Belo Horizonte . É ter calma que o processo é longo e os resultados vão aparecendo com o tempo."

Como foi a disputa no masculino?

No masculino, os irmãos campineiros Vitor e Pedro Mattos, atletas Zand, derrotaram na final a dupla de Davi Ballerini e Lucas Cherione, cabeças de chave 3, por 6/4 6/1. Foi a segunda final deles nas duas etapas e o primeiro caneco. Cabeças de chave 2, o paranaense Miguel Peres e o italiano Edoardo Ponti foram superados nas oitavas por Lucas Santos e Gabriel Santarelli.

"Vale começar falando sobre Vitor Mattos, eu acredito em coisas simbólicas, não é à toa que vesti essa camisa para jogar a final. Seguirei com essa camiseta e meu irmão Pedro que é um fenômeno, acreditar que somos uma excelentes duplas e tendemos a crescer muito", disse Vitor que usou a mesma camisa quando foi até as quartas de final do Sand Series de Valinhos, considerado um dos Grand Slams do esporte, tirando algumas das maiores duplas do mundo na campanha.

Organização

O organizador do Circuito também aproveitou para falar que esse ano a competição foi muito especial e o quanto se sente grato por isso.

"A etapa da VTennis é muito tradicional no Circuito Beach Tennis já que ocorre desde 2019, nossa primeira temporada. Porém, esse ano, foi ainda mais especial. Fizemos o maior torneio que Jundiaí já viu, foram três dias de casa cheia e grandes jogos. Só tenho a agradecer aos atletas, equipe Circuito Beach Tennis e patrocinadores. Em 2025 com certeza estaremos de volta", disse Eduardo Souza, organizador do Circuito Beach Tennis.

Próximos passos

A terceira etapa ocorre entre os dias 1º e 3 de março em Campinas (SP), na Arena Aveiro e já tem inscrições abertas com mais de 800 atletas confirmados. As inscrições seguem pelo link https://letzplay.me/circuitobeachtennis.

Calendário até Junho:

1 até 3/03 - Campinas (SP) - Arena Aveiro

22 até 24/03 - Paulínia (SP) - Arena Esportes Paulínia

19 até 21/04 - Mogi das Cruzes (SP) - Studio Eco Mogi

3 até 5/05 - Sorocaba (SP) - Beach House Sorocaba

17 até 19/05 - Campinas (SP) - CT Lucas Sousa - Clube Cultura

30/05 até 02/06 - Riviera de São Lourenço (SP) - Beach Tennis Clube Riviera

14 até 16/06 - Ribeirão Preto (SP)

28 até 30/06 - Itu (SP) - Apollo Beach House

Patrocinadores

O Circuito Beach Tennis conta com os patrocínios de O Boticário, Cervejaria Germânia, World Steak e da ZAND. Conta também com os apoios da Fisioterapia Recovery Health, Casa das Frutas Campinas e Agência de Viagem Twisy Travel.