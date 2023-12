André Baran, número 1 do Brasil no Beach Tennis, é campeão em Garopaba (SC), 27º título da carreira

O catarinense André Baran conquistou neste domingo (17) o 27º título da carreira no BT 200 de Garopaba, na Praia da Ferrugem, em Santa Catarina. Baran jogou ao lado do paulista Hugo Russo, como cabeças de chave número 1. O catarinense - número 1 do Brasil e terceiro do mundo - e o paulista - 14º no ranking mundial - derrotaram na final a dupla brasileira Franco Morselli e Marcelo Reck por duplo 6/2.



"Muito feliz com o título e a temporada como um todo. Parabenizar pelo evento, neste local paradisíaco, cartão postal do Beach Tennis. E quero agradecer ao Praia Clube, há dois anos com eles, e a toda a minha equipe, meus patrocinadores, quem torce por mim", comemorou Baran, que tem o patrocínio da Havan, Praia Clube, Qualicoco, Alto Giro, Grupo Urca, Oakley, Kona, Dauf e DaColônia.



"Muito contente de jogar novamente no meu estado. Dei uma passada em Brusque, encontrei a família. Agora vamos encerrar o ano em Florianópolis, no BT Finals", completou o catarinense.



Campanha

Na primeira rodada, Baran e Russo derrotaram os também brasileiros Matheus Giovanini e Gabriel Tinassi por 6/1 e 6/4. Nas oitavas de final, venceram a dupla brasileira Matheus Belo e Felipe Loch por 6/3 e 7/5. Depois, nas quartas, passaram pelo brasileiro Victor Gonzaga e pelo italiano Federico Galeazzi por 6/0 e 7/6 (7-3). E, na semifinal, 5/7, 6/2 e 10-4, diante de Mateus Bueno e Diogo Carneiro.



O torneio, último BT 200 do ano, foi válido pelo calendário da Federação Internacional de Tênis (ITF), com premiação de 15 mil dólares.



BT Finals nesta semana - A dupla entre o catarinense e o paulista foi formada apenas para este último BT 200 do ano. Baran disputa o circuito da ITF com o italiano Michelle Cappelletti - quarto do mundo. E é com o parceiro que estará, nesta semana, no BT Finals, evento inédito, marcado para o La Plage Jurerê, em Jurerê Internacional, Florianópolis (SC).



O BT Finals encerra a temporada 2023 do Beach Tennis reunindo seis das principais duplas do ranking mundial - no masculino e no feminino -, que pela primeira vez se enfrentam em um grande torneio para fechar o ano . A competição começa nesta terça-feira (19), com os jogos da primeira fase, e vai até sexta-feira (22).



Sobre André Baran

O ex-tenista André Baran nasceu em Brusque (SC) e hoje vive em Uberlândia (MG). Atual número um do Brasil e terceiro melhor atleta no ranking internacional da modalidade, tornou-se referência no Beach Tennis ao colecionar títulos mundiais pela seleção brasileira de Beach Tennis, como medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos, ouro e prata nos Jogos Mundiais de Praia ANOC, no Catar, além de ser bicampeão mundial por equipes no Brasil e Rússia. No mês de outubro, Baran foi destaque no Pan do Chile, representando o Time Brasil. Conquistou ouro nas duplas masculinas e duplas mistas. Em dezembro, foi campeão da Copa do Mundo de Beach Tennis, em São Paulo (SP).



Na carreira, Baran conquistou outros títulos importantes da ITF nas duplas masculinas e mistas. Ao lado da parceira Rafaella Miller, comemorou o bicampeonato no Mundial de Terracina, na Itália, além do ITF BT 400, em Balneário Camboriú (SC) e Sand Series em Ilhas Reunião. Em 2022, ao lado do parceiro russo Nikita Burmakin, foi campeão do ITF BT 400 em Valinhos (SP) e, também, em Laguna (SC). Agora em 2023, Baran e Nikita comemoraram os títulos do BT 400, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, do Sand Series Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, do Sand Series Brasília (DF) e do BT 400 de Uberlândia (MG). E foram campeões por equipe no Follow the Beach Copacabana. Com o novo parceiro, o italiano Michele Cappelletti, conquistou o título no River Open Petrolina, em Pernambuco, um vice-campeonato, no Sand Series Saarlouis Classic, na Alemanha, e os títulos no BT 400 de Aruba e no Macena Open.



Desenvolveu sua própria metodologia de ensino, que está presente no Praia Clube, em Uberlândia (MG) e, também, em Brusque (SC), na Sociedade Esportiva Bandeirante. Em parceria com a Alto Giro, Baran desenvolveu uma linha exclusiva de roupas que alia design, conforto e tecnologia. A Alto Giro, marca do grupo Recco Co que está no mercado há 34 anos na confecção de roupas fitness e praia, descreve a coleção de André Baran como sendo composta por "peças superconfortáveis e com uma qualidade incrível. De secagem rápida e com proteção UV, os shorts e camisetas te ajudam a transmitir a sua melhor versão no esporte”. A coleção assinada pelo número um do Brasil conta ainda com bonés, manguitos e agasalhos.