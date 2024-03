A Rio Tennis Academy, uma das mais modernas academias de tênis de todo o país, receberá, entre os dias 5 e 11 de abril, o 1º Aberto de Tênis Nacional Infanto Juvenil, com importantes pontos G1 para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis.



Já são cerca de 150 atletas de todo o país inscritos nas categorias 12, 14, 16 e 18 anos de Simples Masculino e Feminino. Até o momento já estão inscritos atletas do RJ, SP, ES, MG, RS, BA, DF, PA, PE, GO e PB.



As inscrições terminam nesta segunda-feira, 11. e podem ser realizadas pelo Site do Tênis Integrado no link https://tenisintegrado.com.br/torneio_painel_info/index/18188 .



"É uma grande oportunidade para os atletas marcarem importantes pontos no ranking nacional da CBT. Os atletas terão tudo disponível aqui com toda nossa infra-estrutura completa para desempenharem o melhor tênis," destacou Eduardo Frick, CEO da Rio Tennis.

A Rio Tennis Academy tem parceria com ENGIE, INNI, Joma e a Granado.

