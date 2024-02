O Brasil terá quatro lutadores no UFC 298, evento que será liderado pela disputa de cinturão do peso-pena entre o campeão Alexander Volkanovski e o desafiante Ilia Topuria, com transmissão ao vivo e exclusiva do UFC Fight Pass a partir das 20h30 (horário de Brasília). Confira a ficha dos atletas que irão representar o país:

Paulo Borrachinha

Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC

Sem lutar desde agosto de 2022, quando venceu Luke Rockhold no UFC 278, o brasileiro Paulo Borrachinha retorna ao Octógono neste sábado contra Robert Whittaker na luta co-principal do UFC 298. O mineiro é atualmente o atleta mais bem ranqueado do país no peso-médio e sabe que um triunfo sobre o o ex-campeão pode colocá-lo mais próximo de uma nova chance pelo título.

Aos 32 anos, Borrachinha tem oito lutas na organização, vencendo seis delas, e tem como especialidade a luta em pé, com 11 nocautes na carreira.

Nome: Paulo Costa

Cartel: 14-2

Idade: 32 anos

Natural de: Belo Horizonte, MG

Altura: 1,85 m

Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)

Ranking: 6º colocado

Próximo adversário: Robert Whittaker (Austrália).

Amanda Lemos

Foto: Chris Unger/Zuffa LLC

Última desafiante ao cinturão peso-palha, Amanda Lemos vai em busca da recuperação contra Mackenzie Dern na luta que fecha o card preliminar do UFC 298. A paraense é a brasileira mais bem ranqueada da categoria e é conhecida pela sua agressividade no Octógono, quase sempre vencendo suas lutas pela via rápida.

Lemos tem o segundo maior número de nocautes na história da divisão (3) e pode aumentar essa marca neste sábado, visto que Mackenzie foi perdeu desta forma em sua última apresentação.

Nome: Amanda Lemos

Cartel: 13-3-1

Idade: 36 anos

Natural de: Belém, PA

Altura: 1,62 m

Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)

Ranking: 3ª colocada

Próxima adversária: Mackenzie Dern (Brasil).

Mackenzie Dern

Chris Unger/Zuffa LLC

A multicampeã de jiu-jítsu Mackenzie Dern chega ao UFC 298 em busca da recuperação. A lutadora foi nocauteada por Jéssica Andrade em sua última apresentação, no UFC 295, e terá a chance de entrar no Top 5 da categoria caso supere Amanda Lemos na luta que fecha o card preliminar do evento. O jogo de chão afiado é sua principal característica e prova disso são suas quatro finalizações no Octógono - o recorde na história do peso-palha.

Nome: Mackenzie Dern

Cartel: 13-4

Idade: 30 anos

Natural de: Glendale, EUA

Altura: 1,62 m

Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)

Ranking: 7ª colocada

Próxima adversária: Amanda Lemos (Brasil).

Brendson Ribeiro

Foto: Cooper Neil/Zuffa LLC

O peso meio-pesado Brendson Ribeiro fará sua estreia no 298 e terá pela frente o chinês Zhang Mingyang no card preliminar do evento. O paraense foi contratado na última temporada do Dana White’s Contender Series depois de vencer o compatriota Bruno Lopes. Aos 27 anos, o lutador venceu todos os seus combates pela via rápida, com nove nocautes e seis finalizações.

Nome: Brendson Ribeiro

Cartel: 15-5, 1 NC

Idade: 27 anos

Natural de: Belém, PA

Altura: 1,91 m

Categoria: peso meio-pesado (até 92,9 Kg)

Ranking: -

Próximo adversário: Zhang Mingyang (China)