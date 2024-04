Começa neste sábado, 6, a disputa do I Aberto de Tênis Nacional Infanto Juvenil realizado nas quadras da Rio Tennis Academy, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. O evento conta com importantes pontos G1 para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis.

Ao todo são 213 atletas de treze estados representados (RJ, SC, SP, ES, MG, RS, PR, BA, DF, PA,PE, GO e PB) nas categorias 12, 14, 16 e 18 anos. O primeiro dia já será movimentado com 43 partidas ocorrendo ao longo de todo o dia nas seis quadras de saibro do local.

O torneio vai até o dia 11 com a definição dos campeões.

A Rio Tennis Academy tem parceria com a ENGIE, INNI, Joma e a Granado.

