Foram definidos, neste final de semana, os campeões da segunda etapa da 12ª temporada do Circuito Fairmont de Beach Tennis, com organização da ABTERJ, a Associação Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro. O evento aconteceu na Praia de Copacabana, nas quadras do Quiosque Nativo, na altura da Rua Bolívar. O patrocínio é do Fairmont Rio.



Na categoria Open/A do Feminino surpresa com o título para Arena Franklin e Gabriela Vale sobre Daiane Cordeiro e Isadora Marinho por 7/6 (7/5). Elas passaram na semifinal pelas favoritas Carol Aguiar e Nanda Vicente na semifinal por 6/4.



No masculino, André Fialho e Pedro Nascimento faturaram o troféu superando Raphael Simões e Jeferson Lima por 6/3 na decisão. Juca Abreu, número 1 do ranking, e Thalito Arruda, 35º, foram superados nas quartas de final justo por Fialho e Nascimento por incrível placar de 6/1.

Foto: Divulgação | Mauro Motta



Cada dupla campeã somou 150 pontos no ranking na briga para a disputa do Rei e Rainha que está programado para dezembro com os oito melhores em cada categoria. Também estarão em disputa as convocações para a Copa dos Estados e a Copa dos Municípios que acontecem em janeiro de 2025.



A 3ª etapa já tem data programada e acontecerá na Praia de São Conrado entre os dias 4 e 5 de maio. As inscrições seguem abertas pelo site https://circuitobt.com/ . Até o momento quase 400 atletas já confirmaram presença





A 2ª etapa do Circuito Fairmont de Beach Tennis teve o patrocínio do Fairmont Rio e contou com os apoios do Trem do Corcovado, Quiosque Nativo (Av. Atlântica, 3040 - Copacabana) , da Prefeitura do Rio de Janeiro e SMEL - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. A cobertura fotográfica é da Aesse Sports. A organização é da ABTERJ (Associação de Beach Tennis do Estado do Rio de Janeiro).