Os melhores atletas de Beach Tennis do mundo confirmaram presença para a terceira edição do Pure Beach, o evento mais sustentável do mundo de Beach Tennis, que será realizado na próxima semana, na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL), entre os dias 2 e 7 de abril. O torneio distribui US$ 35 mil e 470 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.

Serão ao todo três competições no profissional e mais as amadoras. O evento larga na terça-feira, 2, com o torneio BT 10, sem premiação. Na quarta-feira, 3, o qualifying para definir as últimas vagas da chave principal do torneio principal BT 400 que começa na quinta-feira, 4, e vai até o sábado, 6, com as semifinais e finais. No domingo, 7, mais um torneio BT 10.

Do torneio principal os atuais campeões do Pure Beach de abril do ano passado, o francês Nicolas Gianotti e o italiano Mattia Spoto, atuais líderes do ranking e campeões mundiais, irão voltar na busca pela defesa da conquista: "Será uma grande temporada, primeira vez chegamos nessa posição de defender nosso número 1 já começando agora com o Pure Beach onde defendemos o título, será difícil, mas vamos. O Pure Beach é um dos torneios mais importantes do ano", destacou Gianotti que teve um start de ano com título ao lado de Spoto no último final de semana em Foz do Iguaçu (PR). A dupla promete ter a concorrência da parceria do italiano Michele Cappelletti, pentacampeão mundial, e do brasileiro André Baran, terceiro colocado, campeões do Macena Open no final do ano, das novas dupla do espanhol Antomi Ramos, bicampeão mundial, e do brasileiro Hugo Russo, e do russo Nikita Burmakin com o paulista Léo Branco.

No feminino as atuais campeãs do Pure Beach e do Macena Open, a paranaense Rafaella Miiller e a venezuelana Patrícia Diaz vão buscar manter a hegemonia na Praia do Francês onde venceram os dez últimos jogos: "Fizemos uma pré-temporada mais extensa para chegar preparadas. Estamos ansiosas para a disputa do torneio", disse Miiller. Elas lembraram a conquista do torneio Macena Open em dezembro do ano passado que valeu o número 1 para a parceria salvando match-points contra as italianas Flaminia Daina e Nicole Nobile.

"As duas finais mais emocionantes de minha carreira forama do ano passado na Praia do Francês e o Campeonato Mundial. Muita emoção junta", disse Diaz: "O último Macena open tinha a questão de virar número 1, foi garra, coração, vontader, não sei de onde surgiu forças pra virar o jogo. Minha sensação não era das melhores, quando estava no 9 a 6 abaixo não dava pra acreditar que iríamos virar . Assisinto de novo aquele jogo nos emocionamos", completou a brasileira.

Elas terão a forte concorrência das brasileiras Vitória Marchezini, de 18 anos, e Sophia Chow, respectivas quinta e quarta do mundo, que tiveram um final de ano forte conquistando vários dos principais títulos. Elas sonham em ser alçadas ao topo do mundo no topo do mundo:"Estamos treinando bem e animadas, claro que queremos ganhar todos os torneios possíveis, virarmos número 1, conquistar o título Mundial", disse Marchezini que mesmo com a pouca idade já possui 22 títulos na carreira.

As bicampeãs mundiais de 2021 e 2022, as italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini, campeãs da primeira edição do evento alagoano em 2022, voltam a jogar juntas após a lesão de Valentini e tentam revalidar a conquista.

A competição terá ao todo 1.200 atletas de todo o país e contará com jogadores de oito países (Brasil, Espanha, Itália, França, Rússia, Venezuela, Lituânia e Portugal). Além do torneio profissional, serão disputadas as categorias amadoras A, B, C e D em Duplas Masculina, Feminina, Mista além dos Masters e Juvenis.

CREDENCIAMENTO ABERTO

O credenciamento para imprensa para acesso na cobertura está aberto para os veículos de televisão, site, jornais, rádios, instagram e fotógrafos. O prazo de envio dos dados é até a próxima sergunda-feira, 1º de abril. O jornalista terá que preencher os dados e receberá uma resposta pelos contatos informados no mesmo. O pedido de credencial não garante o credenciamento do jornalista que será analisado pela organização https://docs.google.com/forms/d/1u1iM-uLEnmE9Ya8bzTunP8dRzUIDUfOoMFQmVtqz_To/

O Pure Beach conta com os patrocínios da Prefeitura de Marechal Deodoro e do Hotel Ponta Verde Francês.