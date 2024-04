Maria Gilli conquista, aos 15 anos, seu primeiro título no circuito mundial em Indaiatuba (SP)

Atleta de Itatiba (SP), jovem de 15 anos, Maria Gilli, da Beach Sports Assessoria, a BSA, conquistou, na noite desta terça-feira (23), seu primeiro título profissional jogando ao lado de Ana Luiza Beluso.

As duas faturaram o troféu no BT 10 de Indaiatuba (SP), competição com dez pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis. Elas bateram na final a dupla brasileira formada por Milena Barreto e Maitê Sakagami por 6/3 6/4. O evento é realizado na Arena Deco Beach, parceira da BSA.

Gilli vem disputando seus primeiros torneios profissionais e no ano havia feito duas finais de BT 10 e disputado seu primeiro Grand Slam há poucas semanas, o Sand Series de Ribeirão Preto (SP).

"Muito feliz com a conquista, incrível a sensação, só tenho a agradecer minha parceira guerreira mesmo com cãibras e meus patrocinadores, meus pais que estavam na torcida. É muito bom ganhar meu primeiro troféu", comemorou Gilli.