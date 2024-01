A quinta temporada do maior Circuito Beach Tennis começa nesta sexta-feira, a partir das 10h, no CT Lucas Sousa Na Quadra, em Valinhos (SP), Região Metropolitana de Campinas. Cerca de 800 atletas com mais de 1.000 inscrições estarão presentes nos três dias do evento nas categorias profissionais e amadoras do torneio que terá transmissão do canal PlayBT, no Youtube.



O primeiro dia é marcado pela disputa do qualificatório na Dupla Masculina Profissional e primeira rodada de Dupla Feminina Profissional com as disputas das categorias de Simples, Masters e também os Juvenis em ação entre os amadores. A chave principal masculina profissional começa somente no sábado.



A chave feminina terá grandes destaques. Além da italiana Flaminia Daina, 8ª do mundo e campeã mundial pela Itália em 2017, que joga com Natália Font, confirmaram presença as brasileiras Marcela Vita, tricampeã mundial pelo Brasil em 2018, 2019 e 2021, atual 14ª colocada, e sua parceira Julia Nogueira, de Vinhedo (SP), 12ª do mundo. Elas serão as principais favoritas ao título do torneio.

A chave masculina tem presença estrangeira do russo Ivan Syrov que atua com David Sousa. Uma das principais duplas será a do carioca diogo Carneiro, ex-top 10 mundial e vice-campeão pelo Brasil naquele ano de 2017, junto com Matheus Buemo, dupla que surpreendeu no final da temporada passada. O campineiro Flávio Arouca é outra atração jogando ao lado de Fernando Costa assim como os irmãos Vitor e Pedro Mattos, que derrubaram duplas favoritas e fizeram quartas de final em outubro passado no torneio Sand Series no mesmo local, considerado um dos Grand Slams do Beach Tennis.



Valinhos recebe a primeira das 18 etapas previstas no calendário robusto que passa por todo estado de São Paulo . A segunda etapa ocorre em fevereiro em Jundiaí (SP), entre os dias 16 e 18, na VTennis Team, a terceira e a quarta em março em Campinas e Paulínia. Abril é a vez de Mogi das Cruzes (SP). Em maio mais duas etapas em Sorocaba e novamente Campinas. Em junho as cidades de Riviera de São Lourenço, Ribeirão Preto e Itu.

Premiação



Campeões do ano irão ganhar viagem para o Sand Series de Aruba - A novidade no Circuito Beach Tennis é a premiação extra com uma viagem com hospedagem para o Sand Series de Aruba, o torneio mais tradicional do esporte, realizado em novembro para o melhor ranqueado em cada uma das categorias amadoras A, B e C (feminina, masculina e mista).



"Tivemos uma ótima adesão para essa primeira etapa. Grandes nomes, além da Daina teremos a Vita e Nogueira, uma das melhores duplas brasileiras do circuito mundial, o Buemo e o Diogo que vierem fortes no final do ano passado, os campineiros Flavinho Arouca e os irmãos Mattos chegando com fome de título. Será uma grande disputa neste final de semana", destacou Eduardo Souza, organizador do Circuito Beach Tennis.



Calendário até junho:



26 até 28/01 - Valinhos (SP) - CT Lucas Sousa Na Quadra



16 até 18/02 - Jundiaí (SP) - VTennis Team



1 até 3/03 - Campinas (SP) - Arena Aveiro



22 até 24/03 - Paulínia (SP) - Arena Esportes Paulínia



19 até 21/04 - Mogi das Cruzes (SP) - Studio Eco Mogi



3 até 5/05 - Sorocaba (SP) - Beach House Sorocaba



17 até 19/05 - Campinas (SP) - CT Lucas Sousa - Clube Cultura



30/05 até 02/06 - Riviera de São Lourenço (SP) - Beach Tennis Clube Riviera



14 até 16/06 - Ribeirão Preto (SP)



28 até 30/06 - Itu (SP) - Apollo Beach House

Patrocinadores

O Circuito Beach Tennis conta com os patrocínios de O Boticário, Benevix, HIIT e da ZAND e tem os apoios da Fisioterapia Bissotto,Casa das Frutas Campinas e Agência de Viagem Twisy Travel.