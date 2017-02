Orlando Luz recebe convite para o Brasil Open de 2017/ Foto: CBT/ Divulgação

Neste sábado (04), foi divulgado o segundo atleta convidado pela organização para a disputa da 17ª edição do Brasil Open. Ex-número um do mundo juvenil, o gaúcho Orlando Luz é o outro wildcard, além do sérvio Janko Tipsarevic. Aos 19 anos, "Orlandinho" disputa seu primeiro torneio da ATP.

“Estou muito, mas muito feliz mesmo, com essa oportunidade de jogar minha primeira chave de ATP. Vai ser um grande torneio para mim. Espero fazer o meu melhor e tentar colocar em quadra tudo que eu venho treinando e desfrutar ao máximo o momento. Gostaria de agradecer muito ao Brasil Open pela oportunidade, não é todo dia que isso acontece. Estou muito honrado pelo convite” declarou o número 541 do mundo.

Uma semana antes do Brasil Open, o natural de Carazinho joga no Rio de Janeiro, na tentativa de se classificar para a chave principal. "Essa pré-temporada esta bem dura, já pensando que esse ano será de jogos duros, novas experiências nessa transição do juvenil para o profissional. Ter essa chance de jogar meu primeiro ATP logo no início da temporada, é demais” disse.

Neste ano, o torneio será disputado nas quadras de saibro do Esporte Clube Pinheiros, localizado na zona Sul da cidade de São Paulo, entre os dias 27 de fevereiro e cinco de março.

Além de Orlandinho, os tenistas da casa que disputam o torneio serão o número um do país Thomaz Bellucci - 62º colocado no ranking da ATP - além do cearense Thiago Monteiro e o experiente Rogério Dutra Silva, o "Rogerinho".

Confira a lista dos inscritos para o Brasil Open de 2017:

Pablo Cuevas (URU) 22o.

Albert Ramos Vinolas (ESP) 26o.

Pablo Carreno Busta (ESP) 31o.

João Sousa (POR) 37o.

Federico Delbonis (ARG) 44o.

Fabio Fognini (ITA) 48o.

Diego Schwartzman (ARG) 54o.

Thomaz Bellucci (BRA) 62o.

Facundo Bagnis (ARG) 65o.

Horacio Zeballos (ARG) 68o.

Gastão Elias (POR) 77o.

Renzo Olivo (ARG) 79o.

Guido Pella (ARG) 81o.

Thiago Monteiro (BRA) 83o.

Gerald Melzer (AUT) 87o.

Carlos Berlocq (ARG) 90o.

Dusan Lajovic (SRB) 94o.

Rogério Dutra Silva (BRA) 100o.

Victor Estrella Burgos (DOM) 103o.

No dia 27 de fevereiro tem início a 17ª edição do Brasil Open. Disputados nas quadras do Esporte Clube Pinheiros, o torneio conta com a participação de Pablo Cuevas, Thomaz Bellucci e Fabio Fognini. O melhor do tênis mundial, você acompanha na VAVEL Brasil.