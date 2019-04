Polônia vence Egito com tranquilidade na estreia do vôlei masculino

A Polônia venceu o Egito por 3 sets a 0 na tarde deste domingo (7), em jogo válido pelo Grupo B do torneio masculino de vôlei do Rio 2016. As parciais foram 25 a 18, 25 a 20 e 25 a 17 em uma hora e doze minutos de partida.

Os destaques da Polônia foram Michal Kubiak e Bartosz Kurek com 12 pontos. Pelo Egito, Abd Mohamed Abou marcou nove pontos e Ahmed El Kotb fez oito. O próximo adversário da Polônia é o Irã na terça-feira. No mesmo dia, o Egito volta à quadra contra Cuba.

Polônia confirma superioridade técnica e vence com rapidez

O começo do jogo foi equilibrado, com o Egito conseguindo se manter no jogo até o 11 a 10, quando Kurek e Bieniek encaixaram uma sequência de pontos abrindo 13 a 10. Um ataque de Klos fez os poloneses abrirem 16 a 12, encaminhando uma vitória tranquila no primeiro set. O set point veio no 24 a 17 após bloqueio de Kurek. A Polônia fechou o set em vinte minutos após outra bola de Klos.

No segundo set o Egito esteve a frente no placar e chegou a marcar 14 a 11, dando a impressão de que podia complicar a partida e assustar a seleção polonesa. A Polônia reagiu e, com uma boa sequência de Bieniek virou a partida em 16 a 15. A vitória no set veio após erro de saque dos egípcios.

O terceiro set confirmou a vitória tranquila: em oito minutos de set, a Polônia vencia por 10 a 1, sem dar qualquer chance de reação ao oponente. O match point veio após saque de Konarski quando o placar marcou 24 a 16. Os poloneses confirmaram a superioridade após erro de saque de Hassan e fecharam a partida em 25 a 17.