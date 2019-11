Resultado Rio de Janeiro x Osasco pela semifinal da Copa Brasil de Vôlei (1-3)

Ficamos por aqui com a transmissão de Rio de Janeiro 1 x 3 Osasco. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Até a próxima!

A grande decisão entre Osasco e Praia Clube será amanhã (19), às 21h30, no ginásio Jones Minosso, em Lages (SC).

Osasco vence Rio de Janeiro por 3 sets a 1 e garante vaga na final da Copa Brasil de Vôlei. Parciais: 22/25, 25/17, 25/20, 21/25.

21/25 - Angela Leyva marca o último ponto do jogo!

21/24 - Bola de Gabi raspa no bloqueio e salva o set point.

20/24 - Bola de Gabi vai fora.

20/23 - Osasco pontua e se aproxima de vitória.

20/22 - Juciely diminui prejuízo.

19/22 - Angela Leyva sobe firme e deixa coloca bola no chão.

19/21 - Rio diminui vantagem osasquense.

18/21 - Bia explora bloqueio de Juciely e ataca no fundo da quadra.

18/20 - Leyva tenta salvar Osasco, mas invade quadra adversária.

17/20 - Tandara vira bola pelo meio e marca seu 20º ponto.

Pedido de tempo do técnico Luizomar Moura!

17/19 - Bloqueio de Monique em Angela Leyva.

16/19 - Ataque de Tandara vai fora.

15/19 - Gabi marca na saída de rede.

14/19 - Ponto de Osasco.

14/18 - Tandara entra pelo meio e solta o braço.

14/17 - Natiele pontua para o Rio!

Pedido de tempo de Bernardinho!

13/17 - Gabi ataca fora. Jogadora do Rio pede toque, mas arbitragem segue com partida.

13/16 - Natiele fica no bloqueio de Ninkovic.

13/15 - Tandara solta o braço, mas bola vai fora.

12/15 - Pancada de Tandara em cima de Peña.

12/13 - Bia ataca fora.

11/14 - Mari bloqueia Peña.

11/13 - Tandara aproveita levantamento e pontua pelo meio.

11/12 - Roberta, em uma uma de segunda, faz para o Rio!

10/12 - Tandara solta o braço e pontua.

10/11 - Indecisão do Osasco na rede faz Rio pontuar.

9/11 - Leyva marca para o Osasco.

9/10 - Gabi belo ponto para o Rio.

8/10 - Mari Paraíba chega forte com pancada em diagonal.

8/9 - Natiele ataca forte pelo meio.

7/9 - Ninkovic explora bloqueio e pontua.

7/8 - Bola de Juciely toca na fita e cai.

6/8 - Gabi tenta virar, mas bola vai fora.

Pedido de tempo de Luizomar de Moura!

6/7 - Gabi com toque na pequena diagonal.

5/7 - Ponto do Rio de Janeiro.

4/7 - Juciely marca pelo meio.

3/7 - Tandara pontua pelo meio.

3/6 - Bia explora bloqueio de Peña e marca.

3/5 - Saque de Tandara fica na rede!

2/5 - Pancada de Tancada toca no bloqueio e sai.

2/4 - Toque da rede do Osasco.

1/4 - Angela Leyva marca na paralela.

1/3 - Mayhara toca pelo meio e marca.

Mas já? Pedido de tempo de Bernardinho!

0/3 - Osasco faz o terceiro com menos de um minuto.

0/2 - Ninkovic amplia.

0/1 - Após bom rally, Osasco faz o primeiro ponto do set.

VAMOS PARA O QUARTO SET!

25/20 - Rio explora bloqueio e fecha o terceira set com vitória.

24/20 - Bia salva o rpiemrio set point do Rio!

24/19 - Gabi pontua para o Rio, que está a um ponto de levar o set.

Pedido de tempo de Bernardinho!

23/19 - Block de Bia!!!

23/18 - Fabi erra na recepção.

23/17 - Erro de saque de Peña.

23/16 - Bloock de Juciely!

22/16 - Natiene coloca Rio em situação favorável.

21/16 - Juciely pelo meio de rede.

20/16 - Tandara recuepra bola e pontua.

Pedido de tempo de Luizomar Moura!

20/15 - Bloock espetacular de Juciely em cima de Angela Leyva.

19/15 - Após belo rally, Leyva ataca fora.

18/15 - Ponto para Osasco.

18/14 - Penã explora o bloqueio e pontua.

17/14 - Bola de Mayhara vai fora.

17/13 - Bola boa de Gabi na entrada de rede.

16/13 - Monique saca na rede.

16/12 - Mara Paríba fica no bloqueio de Mayhara.

15/12 - Juciely tenta se desviar, mas toca em bola de Bia.

15/11- Gabi aproveira jogada pelo meio e pontua.

Ponto de Osasco - Leyva

Ponto para o Rio

13/10 - Tandara explora bloqueio de Juciely e pontua.

13/9 - Angela Leyva pontua para Osasco.

13/8 - Peña ataca na diagonal, bola toca no bloqueio e sai.

12/8 - Osasco reduz diferença.

12/7 - Porta fechada para Tandara! Bloock de Juciely!

Pedido de tempo de Luizomar de Moura.

11/7 - Mais um erro de ataque do Osasco.

10/7 - Fabíola fica na rede!

9/7 - Bola boa de Ninkovic em ataque pela paralela.

9/6 - Gabi mantém vantagem da equipe carioca.

8/6 - Tandara volta a marcar.

8/5 - Mari Paraíba pega mal na bola, que vai fora.

7/5 - Mayhara explora Bia e marca para o Rio!

6/5 - Olha a Bia aí! Central do Osasco está virando todas!

6/4 - Rio pontua com Roberta!

5/4 - Bia marca em jogada pelo meio.

5/3 - Mais um erro de Tandara no ataque após levantamento de Fabíola.

4/3 - Ataque de Tandara vai fora.

3/3 - Bia pega na diagonal e pontua.

3/2 - Bola de Ninkovic raspa em Juciey e sai.

3/1 - Bela bola de segundo de Roberta para o Rio!

2/1- Osasco diminui.

2/0 - Tandara não consegue coloca na quadra adversária.

1/0 - Fabíola saca na rede.

Vamos para o terceiro set.

Osasco está a um set da grande final da Copa Brasil feminina de vôlei. Vitória na segunda parcial: 25 a 17.

17/25 - Ninkovic pontua e fecha o set para o time de São Paulo.

17/24 - Peña coloca no chão.

16/24 - Saque de Kasiely, que só entrou para isso, na rede.

16/23 - Drussyla desce o braço na quadra adversária.

15/23 - Osasco amplia enorme vantagem.

15/22 - Pancada de Tandara toca no bloqueio e sai. Com 11 acertos, é a maior pontuadora do jogo.

15/21 - Roberta erra novamente. Ponto de Osasco.

15/20 - Angela Leyva explora bloqueio de Roberta e pontua.

15/19 - Toque de Bia na rede.

14/19 - Cartão vermelho para o Rio. É ponto de Osasco!

14/18 - Peña ataca fora!

Cartão amarelo para o técnico Bernardinho!

14/17 - Monique erra ataque e Bernardinho vai à loucura! Houve toque de Angela Leyva, mas arbitragem não valida o lance.

14/16 - Osasco pontua.

14/15 - Drussyla vira bola para o Rio!

13/15 - Monique em mais um erro de ataque.

13/14 - Ninkovic bloqueia Monique. Osasco volta a pontuar.

13/13 - Bloooock de Drussyla!

12/13 - Saque viagem de Penã. Pontaço para o Rio!

11/13 - Leyva invade pelo alto.

Pedido de tempo de Bernardinho, que chama atenção de sua equipe pela morosidade.

10/13 - Monique desperdiça mais um ponto para equipe carioca. Quinto erro de ataque do Rio no set.

10/12 - Mais um ataque errado de Peña.

10/11 - Toque de Mayhara na rede.

10/10 - Agora Peña acerta e empata o jogo novamente.

9/10 - Peña ataca forte demais e bola vai fora. Osasco na frente pela primeira vez no set!

9/9 - Pancada de Tandara entra pelo bloqueio.

9/8 - Penã explora marcação de Fabíola e marca.

Pedido de tempo para Bernardinho!

8/8 - Recuperação incrível do Osasco. Sérvia Ninkovic empata para o time paulista.

8/7- Mais um erro de Juciely. Osasco encosta.

8/6 - Juciely ataca para fora.

8/5 - Bia, pelo meio, faz para o Osasco.

7/4- Angela Leyva explora o bloqueio de Roberta e marca.

7/3 - Rio faz mais um.

6/3 - Angela Leyva aproveita levantamento de Fabíola e pontua para o osasco.

6/2- Largadinha bonita de Monique.

5/2 - Tandara na saída de rede marca para o Osasco. Bola pega em Mayhara antes de cair.

5/1- Blooock de Monique!

4/1- Ninkovic ataca na própria rede.

3/1- Penã em cima de Ninkovic pontua para o Rio.

2/1- Agora sim. Tandara pontua pelo meio.

2/0- Rio faz o segundo em erro de Tandara.

1/0 - Ponto de bloqueio em cima de Mari Paraíba.

Vitória do Osasco no primeiro set: 25 a 22.

22/25 - Kasiely saca na rede.

Pedido de tempo de Luizomar de Moura.

22/24 - Olha o Rio aí.

21/24 - Tandara é bloqueada. Rio vai reagindo.

20/24 - Mayhara marca para o Rio.

19/24 - Tandara faz mais um de bloqueio.

19/23 - Blooock de Mayhara!

18/23 - Roberta marca para o Rio.

17/23 - Mayhara fica no bloqueio de Tandara.

17/22 - Ponto de Tandara explorando o bloqueio.

17/21 - Penã vira bola pela entrada de rede.

16/21- Tandara sai do funfo da quadra e faz um pontaço para o Osasco.

Luizomar de Moura para o jogo.

16/20 - Rio aproveita mais um erro da equipe osasquense e diminui em contra-ataque.

15/20 - Rio reduz vantagem do Osasco.

14/20 - Monique vira bola difícil para o Rio.

13/20 - Juciely sobe, mas é bloqueada por Mari Paraíba!

13/19 - Fabíola em bola de segunda. Sensacional!

13/18 - Rio diminui.

12/18 - Angela Leyva consegue bola colocada e pontua.

12/17 - Drussyla consegue ataque pelo meio.

Mais um pedido de tempo de Bernardinho!

11/17 - Bia coloca no chão! É o quinto dela, a maior pontuadora do jogo.

11/16 - BLOOOCK de Fabíola!

11/15 - Monique ataca direto para fora. Houve o desvio, mas o árbitro não marcou.

11/14 - Ponto de Osasco.

11/13 - Drussyla marca o seu primeiro ponto.

10/13 - Saque de Penã fica na rede.

10/12- Penã em pancada na diagonal.

9/12- Peña bloqueia, mas bola vai fora.

9/11- Peña marca em contra-ataque.

Pedido de tempo de Bernardinho.

8/11- Marí Paraíba explora Mayhara na paralela e marca.

8/10 - Tandara pontua pelo meio.

8/9- Bola de Monique explode no bloqueio do Osasco e cai.

7/9 - Tandara atacaforte no fundo da quadra.

7/8 - Juciely pontua para o Rio.

6/8 - Bia em linda bola em cima de Drussyla. Osasco abre vantagem.

6/7 - Bola do Rio toca na antena. É ponto do Osasco.

6/6 - Monique fica no bloqueio de Bia!

6/5 - Fabíola em bola de segunda diminui.

6/4 - Roberta numa bola fácil após erro de recepção do Osasco.

5/4 - Bola de Juciely pega no bloqueio e sai.

4/4 - Passe de Fabíola para Tandara, que marca.

4/3 - De novo ela! Mayhara para o Rio!

3/3 - Ninkovic fecha a porta para Drussyla.

3/2- Tandara ataca para fora.

2/2- Mayhara, de bloqueio, empata para o Rio.

1/2- Bola toca no bloqueio e sai.

1/1- Bom ataque de Mayhara pela saída de rede.

0/1- Ataque de Peña para fora.

VAI COMEÇAR O CLÁSSICO!

Osasco - Fabíola, Tandara, Bia, Ninkovic, Mari Paraíba, Angela Leyva, Tássia (L). Técnico: Luiozomar de Moura.

Rio de Janeiro - Roberta, Monique, Penã, Drussyla, Juciely, Mayhara, Fabi (L). Técnico: Bernardinho.

Aquecimento finalizado! Equipes estão preparadas para o início da partida.

Praia Clube fecha o terceiro set e encerra a partida: 27/25, 25/14 e 25/14

Com o resultado, a equipe de Uberlândia avança à final da Copa Brasil feminina para enfrentar o vencedor de Sesc-RJ x Osasco. A decisão será amanhã, no ginásio Jones Minosso, em Lages (SC). #VôleiVAVEL pic.twitter.com/L9yXraWKiO — Vôlei VAVEL (@Volei_VAVEL) 18 de janeiro de 2018

A Copa Brasil feminina já tem a primeira equipe finalista. No duelo entre times mineiros, o Praia Clube manteve a ótima fase e superou o Camponesa/Minas por 3 sets a 0, com parciais de 27/25, 25/14 e 25/14.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela Vavel Brasil! Vamos acompanhar a partida entre Rio de Janeiro x Osasco ao vivo pela semifinal da Copa Brasil Feminina. O jogo acontece nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no ginásio Jones Minosso, em Lages (SC).

O último duelo entre as equipes ocorreu em dezembro de 2017, pelo turno da Superliga 2017/18. O jogo foi decidido no tiebreak e as cariocas venceram por 3 sets a 2 (23/25, 25/12, 20/25, 25/22 e 16/14).

Fala, Tandara! “É o maior clássico do vôlei feminino brasileiro e sempre cheio de rivalidade. São duas grandes equipes e precisamos estar ligadas o tempo todo, com foco total e respeito a nossa tática. Vamos confiantes em fazer uma boa apresentação para seguir na luta pelo título da Copa Brasil. Não esperamos uma partida fácil e temos trabalhado muito para diminuir o número de erros e seguir conquistando as vitórias”, disse a maior pontuadora da atual edição da Superliga Feminina, com 265 acertos.

Fala, Fabi! “É uma competição importante e chegamos mais uma vez a uma semifinal. Vamos enfrentar o Vôlei Nestlé e será um clássico. Esperamos evoluir e nos apresentarmos bem. A luta e a briga por estar numa decisão serão grandes e é sempre muito especial jogar contra o time de Osasco. Acredito que será uma grande partida”, contou a líbero Fabi, que participou das três conquistas da equipe carioca.

Confira os resultados da primeira fase (Quartas de final)



14.12 – Camponesa/Minas 3 x 1 Fluminense, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG). Parciais: 25/15, 23/25, 27/25 e 25/20.



15.12 – Dentil/Praia Clube 3 x 0 São Cristóvão Saúde/São Caetano, no ginásio do Praia, em Uberlândia (MG). Parciais: 25/16, 25/16 e 25/14.



15.12 – Sesc RJ 3 x 2 Pinheiros, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). Parciais: 23/25, 24/26, 25/19, 25/22 e 15/12.



15.12 – Vôlei Nestlé /Osasco 3 x 0 Hinode Barueri, no José Liberatti, em Osasco (SP). Parciais: 25/15, 25/20 e 25/15.

Na edição de 2018, reuniu as oito equipes melhores colocadas no primeiro turno da Superliga Feminina 2017/18: Praia Clube (MG), Sesc RJ, Osasco (SP), Camponesa/Minas (MG), Fluminense (RJ), Hinode Barueri (SP), Pinheiros (SP) e São Caetano (SP). Os times foram elencados de acordo com a classificação da primeira fase.

O time que avançar de fase enfrentará o vencedor do confronto entre Praia Clube e Camponesa/Minas. Os times mineiro entrarão em quadra um pouco antes, às 19h30, no mesmo ginásio.

A Copa Brasil teve início em 2007, disputada em caráter amistoso por quatro equipes. O torneio foi reformulado em 2014 e entrou para o calendário oficial das competições nacionais. O Rio de Janeiro é o maior vencedor do naipe feminino, com três conquistas (2007, 2016 e 2017), seguido do Osasco, com dois triunfos em finais (2008 e 2014). As equipes decidiram o título na primeira edição, em 2007, e o Rio levou a melhor com uma vitória por 3 sets 0 (25/19, 25/20, 25/18).

Do maior clássico do voleibol brasileiro sairá o segundo finalista da Copa Brasil feminina de vôlei. Em um jogo que promete muitas emoções, Sesc-RJ e Osasco se enfrentarão pela primeira vez em 2018.