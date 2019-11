Resultado Praia Clube x Osasco pela decisão da Copa Brasil de Vôlei (0-3)

Ficamos por aqui com a transmissão de Praia Clube 0 x 3 Osasco. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente. Até a próxima!

É CAMPEÃO! Osasco derruba invencibilidade de 16 jogos do Praia Clube e conquista tricampeonato da Copa Brasil!

OSASCO É TRICAMPEÃO DA COPA BRASIL FEMININA DE VÔLEI! 2008, 2014 e 2018!

19/25 - E O PONTO DO TÍTULO É DA SÉRVIA NINKOVIC!

19/24 - Ponto do Praia Clube!

OSASCO A UM PONTO DO TRI!

18/24 - Tandara explora o bloqueio e marca.

18/23 - Fê Garay pontua para o Praia.

17/23 - Mari Paraíba marca pelo meio.

17/22 - Ataque de Fê Garay entra.

16/22 - Amanda reduz vantagem do Osasco.

15/22- Bola colocada de Bia após lindo levantamento de Kika.

15/21- Agora quem marca de bloqueio é Amanda, para o Praia.

14/21 - MAIS UM BLOCK SENSACIONAL DE BIA!

14/20 - BLOOOOCK DE BIA EM CARLA!

14/19 - Bia coloca pelo meio.

14/18 - Largadinha de Carla e indefinição de Lorene.

13/18 - Natasha pontua para o Praia.

Osasco está a sete pontos do tricampeonato da Copa Brasil de Vôlei.

Pedido de tempo de Paulo Coco, técnico do Praia Clube.

12/18 - Boa bola de Leyna na diagonal.

12/17 - Bola curta de Bia após passe de Carol.

12/16 - Bela bola de Angela Leyva na diagonal.

12/15 - Ataque da peruana Angela Leyva vai fora.

11/15 - Bloqueio de Fê Garay em Leyva.

10/15 - Osasco marca com Carol.

10/14 - Angela Leyva pontua para o Osasco.

10/13 - Saque de Mari Paraíba vai fora.

9/13 - Lorene na diagonal marca pontaço em cima de Fê Garay.

9/12 - Bola de Walewska vai direto para fora.

9/11 - Lorene em pancada no meio.

9/10 - Saque de Fabiana vai fora.

9/9 - Mas a Fabiana trata de colocar a igualdade no placar.

8/9 - Ninkovic coloca o Osasco em vantagem novamente.

8/8 - Fabiana coloca no chão. Belo ponto do time mineiro.

7/8 - Toque na rede de Amanda.

7/7 - Praia Clube empata a partida após erro de recepção do Osasco.

Luiozomar de Moura pede tempo.

6/7 - BLOOOOCK DE FABIANA PARA O PRAIA!

5/7 - Bloqueio triplo de Osasco não encaixa e fica na própria quadra.

4/7 - Praia Clube pontua em bola difícil.

3/7 - Bloqueio de Mari Paraíba em Fawcett.

3/6 - Largadinha de Bia vai no fundo de quadra do Paria e não volta.

3/5 - Amanda diminui para o Praia.

2/5 - Bola de Leyva bate em Walewska e vai para fora.

2/4 - Bia em pancada pelo meio de rede.

2/3 - Ponto de saque de Fê Garay.

1/3 - Walewska aproveita indecisão do Osasco e faz.

Já? Técnico Paulo Coco para o jogo com menos de três minutos do terceiro set.

0/3 - Tandara faz o terceiro do Osasco.

0/2 - Mais um ponto da peruana, que está virando todas.

0/1 - Primeiro ponto do terceiro set é de Angela Leyva em belo bloqueio após rally de 31 segundos.

Vamos para as emoções do terceiro set!

Mais uma vitória do Osasco por 25 a 17. Equipe paulista a um set de conquistar a Copa Brasil de Vôlei pela terceira vez.

17/25 - Pancada de Tandara na diagonal encerra o set.

17/24 - Ananda marca pelo meio.

16/24 - Saque de Ellen vai para fora.

16/23 - Ataque de Mara Paraíba vai para fora.

15/23 - Fabiana marca na paralela.

14/23 - Bia pontua pelo meio da rede.

14/22 - Saque de Angela Leyva fica na rede.

13/22 - Tandara se redime de erro de marca.

13/21 - Tandara fica no bloqueio de Fabiana.

12/21 - Agora sim. Ellen marca para o Praia mesmo com bloqueio triplo montado.

11/21 - Tandara saca em cima de Ellen, que não consegue defender.

11/20 - Block de Fabíola. Osasco se aproxima da vitória no segundo set. Nove pontos de vantagem.

11/19 - Bia pontua em saque.

Mais um pedido de tempo de Paulo Coco. Diferença nesse momento é de seis pontos, a maior do jogo.

12/18 - Fabíola, mesmo desequilibrada, coloca no chão.

12/17- Tandara coloca no fundo da quadra.

11/16 - Boa bola de Fê Garay pelo meio não volta mais.

10/16 - Ninkovic joga forte e Amanda falha na recepção.

10/15 - Tandara coloca no chão.

Primeiro pedido de tempo da segunda parcial é de Paulo Coco, do Praia Clube.

10/14 - Ataque do Praia Clube vai fora.

10/13 - Leyva marca para o Osasco.

10/12 - Fê Garay é bloqueada, mas bola vai fora.

9/12 - Tandara pontua pelo meio em bola curta.

9/11 - Fabiana marca na diagonal.

8/11 - Pancada de Mari Paraíba pelo meio da rede.

8/10 - Ataque de Amanda finalmente entra.

7/10 - Ninkovic coloca pra baixo.

7/9 - Mari Paraíba vira para o Osasco.

7/8 - Tássia levanta para Fabíola, que marca em bola de segunda.

7/7 - Bola de Fê Garay entra pelo bloqueio e morre na quadra adversária.

6/7 - Carla vira para o Praia Clube.

5/7 - Tandara em pancada em cima de Fê Garay pontua para o Osasco.

5/6 - Tandara exagera no saque e manda para fora.

4/6 - Fabíola pontua para o Osasco.

4/5 - Erro de saque do Osasco.

3/5 - A peruana Angela Leyva marca mais uma vez. É o quinto ponto dela.

3/4 - BLOOOCK SENSACIONAL DE LEYVA EM CARLA!

3/3 - Ataque de Tandara vai para fora. Jogo empatado.

2/3 - Agora sim Walewska leva vantagem sobre Leyva.

1/3 - Bloqueio simples de Leyva em Walewska.

1/2 - Bola de Tandara toca no bloqueio e cai fora.

1/1 - Ninkovic bloqueia, mas bola vai fora.

0/1 - Bloqueio simples de Tandara em Garay.

Começa o segundo set!

Vitória do Osasco no primeiro set: 25 a 17.

17/25 - Saque de Fabiana para na rede.

17/24 - Ataque de Fabiana toca no bloqueio e cai.

16/24 - Angela Leyva marca para o Osasco.

16/23 - Erro de saque de Ellen, do Praia. São cinco erros desse fundamento para cada equipe.

16/22 - Mara Paraíba retribui a gentileza e também saca fora.

15/22 - Saque de Carla vai direto para fora.

15/21 - Praia Clube diminui.

14/21 - Ataque de Amanda vai fora. Ela reclama, mas arbitragem marca para o Osasco.

14/20 - Mari Paraíba pontua para o Osasco.

14/19 - Erro de saque do Praia.

14/18 - Tandara tenta tirar, mas bola vai fora.

13/18 - Erro de saque de Bia, a maior pontuadora do jogo, com cinco pontos.

12/18 - Amanda da uma largadinha para fora. Ponto do Osasco.

Osasco volta a abrir cinco pontos, e Paulo Coco pede tempo para ajustar o Praia.

12/17 - Bia novamente pontua através de um saque. Amanda não conseguiu fazer o passe.

12/16 - Saque potente de Bia não volta.

12/15 - Mari Paraíba em uma pancada na entrada da rede.

Pedido de tempo de Luizomar de Moura, técnico do Osasco. A vantagem da equipe paulista que era de cinco pontos caiu para dois. Foram três erros de saque.

12/14 - Fê Garay sai do funfo da quadra e coloca no chão.

11/14 - Walewska pontua para o Praia.

10/14 - Agora o erro de saque foi do Praia.

10/13 - Ataque de Tandara vai fora.

9/13 - Mais um erro de saque do Osasco.

8/13 - Ponto de Angela Leyva após ajeitada de Fabíola.

8/12 - Erro de saque de Ninkovic.

7/12 - A bola era curta, mas a potente Tandara colocou.

7/11 - Ataque da Amanda toca no bloqueio e cai.

6/11 - ACE DE MARI PARAÍBA!

6/10 - Fabiana erra no ataque.

Pedido de tempo de Paulo Coco, técnico do Praia Clube.

6/9 - Carla bloqueada por Tandara.

6/8 - Ataque de Amanda vai direto para fora.

6/7 - Erro de saque do Osasco.

5/7 - Após ótimo rally, Fabíola fecha a porta para Walewska.

5/6 - Amanda em uma pancada na diagonal.

4/6- Saque de Bia bate na rede e cai na quadra do Praia.

4/5- Erro de Fê Garay no saque.

4/4- Fabíola erra e Praia chega ao empate.

3/4- Carla explora o bloqueio de Fabíola e marca para o Praia.

2/4 - Fê Garay ataca para fora.

2/3 - Block de Bia em Walewska.

2/2- Fê Garay pontua pelo meio.

1/2 - Bia ataca forte no fundo da quadra.

1/1- Fabiana coloca no chão; Jogo empatado!

0/1 - Fabíola ajeita e Ninkovic marca para o Osasco.

Subiu a bola. Ta valendo! Vamos à decisão da Copa Brasil!

Osasco: Fabíola, Tandara, Mari Paraíba, Leyva, Ninkovic e Bia. Tássia (L).

Praia Clube: Claudinha, Carla, Amanda, Fernanda Garay, Walewska e Fabiana. Suelen (L).

Equipes continuam o aquecimento, agora na rede.

Hino Nacional Brasileiro sendo executado nesse momento.

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Vamos acompanhar a partida entre Praia Clube x Osasco ao vivo pela final da Copa Brasil Feminina. O jogo acontece nesta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no ginásio Jones Minosso, em Lages (SC).

O último duelo entre as equipes ocorreu em novembro de 2017, pelo turno da atual edição da Superliga. A equipe de Uberlândia venceu o Osasco, por 3 a 1, com parciais de 25/17, 28/26, 20/25 e 25/16.

Ambos os times conquistaram a vaga na decisão na noite da última quinta-feira (18). Em clássico mineiro, o Praia Clube confirmou o favoritismo e venceu o rival Camponesa/Minas sem sofrer grandes sustos: 3 sets a 0. Já o Osasco superou ninguém menos que a equipe comandada por Bernardinho: 3 sets a 1 no Rio de Janeiro.

Fala, Tandara! "Nosso jogo foi muito melhor nos dois primeiros sets, pois erramos menos. No terceiro, erramos mais e no quarto tínhamos que buscar. E buscamos. Parabéns para o Vôlei Nestlé, pois fomos bem no conjunto, saque, passe e ataque funcionaram bem. E agora vamos para cima do Praia e repetir a atuação de hoje, errando o menos possível. Vou seguir buscando dar o meu melhor em prol da equipe”, disse a maior pontuadora da semifinal contra o Rio de Janeiro, com 25 pontos.

Fala, Claudinha! “Jogamos muito bem taticamente, apesar de termos errado bastante saque no primeiro set. Nosso volume de jogo funcionou e sacamos muito bem. Tenho que agradecer a minha equipe por ter colocado o passe nas minhas mãos o que facilitou a distribuição. Agora temos que pensar em evoluir para a final”, afirmou a levantadora do Praia.

O Praia Clube não sabe o que é derrota desde a final do Campeonato Mineiro de Vôlei, em outubro de 2017. Na Superliga Feminina são 14 vitórias em 14 jogos. O triunfo sobre o São Caetano nas quartas de final da Copa Brasil poder ser somado a invencibilidade do clube de Uberlândia, além da vitória sobre o Sesc-RJ na semifinal.

Semifinais



18.01 – Dentil/Praia Clube 3 x 0 Camponesa/Minas, no Jones Mimoso, em Lages. Parciais: 27/25, 25/14 e 25/14. Confira lance a lance.



18.01 – Sesc RJ 1 x 3 Vôlei Nestlé, no Jones Mimoso, em Lages (SC). Parciais: 22/25, 17/25, 25/20 e 21/25. Confira lance a lance.

Confira os resultados da primeira fase (Quartas de final)



14.12 – Camponesa/Minas 3 x 1 Fluminense, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG). Parciais: 25/15, 23/25, 27/25 e 25/20.



15.12 – Dentil/Praia Clube 3 x 0 São Cristóvão Saúde/São Caetano, no ginásio do Praia, em Uberlândia (MG). Parciais: 25/16, 25/16 e 25/14.



15.12 – Sesc RJ 3 x 2 Pinheiros, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). Parciais: 23/25, 24/26, 25/19, 25/22 e 15/12.



15.12 – Vôlei Nestlé /Osasco 3 x 0 Hinode Barueri, no José Liberatti, em Osasco (SP). Parciais: 25/15, 25/20 e 25/15.

Na edição de 2018, a Copa Brasil reuniu as oito equipes melhores colocadas no primeiro turno da Superliga Feminina 2017/18: Praia Clube (MG), Sesc RJ, Osasco (SP), Camponesa/Minas (MG), Fluminense (RJ), Hinode Barueri (SP), Pinheiros (SP) e São Caetano (SP). Os times foram elencados de acordo com a classificação da primeira fase.

Já o Praia Clube chegou à decisão deste torneio em uma oportunidade. Na ocasião, o time de Uberlândia acabou sendo derrotado pelo Rio de Janeiro, por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/23 e 25/18, na edição de 2016.

A Copa Brasil teve início em 2007, disputada em caráter amistoso por quatro equipes. O torneio foi reformulado em 2014 e entrou para o calendário oficial das competições nacionais. O Rio de Janeiro é o maior vencedor do naipe feminino, com três conquistas (2007, 2016 e 2017), seguido do Osasco, com dois triunfos em finais (2008 e 2014).

É chegado o dia da grande final! Quem será que levantará a primeira taça do voleibol brasileiro em 2018? Praia Clube e Osasco vão duelar por este título na noite desta sexta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no ginásio Jones Minosso, em Lages (SC).