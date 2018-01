Jogo Rio de Janeiro x Osasco AO VIVO online pela semifinal da Copa Brasil de Vôlei

Seja bem-vindo, torcedor que navega pela Vavel Brasil! Vamos acompanhar a partida entre Rio de Janeiro x Osasco ao vivo pela semifinal da Copa Brasil Feminina. O jogo acontece nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no ginásio Jones Minosso, em Lages (SC).

O último duelo entre as equipes ocorreu em dezembro de 2017, pelo turno da Superliga 2017/18. O jogo foi decidido no tiebreak e as cariocas venceram por 3 sets a 2 (23/25, 25/12, 20/25, 25/22 e 16/14).

Fala, Tandara! “É o maior clássico do vôlei feminino brasileiro e sempre cheio de rivalidade. São duas grandes equipes e precisamos estar ligadas o tempo todo, com foco total e respeito a nossa tática. Vamos confiantes em fazer uma boa apresentação para seguir na luta pelo título da Copa Brasil. Não esperamos uma partida fácil e temos trabalhado muito para diminuir o número de erros e seguir conquistando as vitórias”, disse a maior pontuadora da atual edição da Superliga Feminina, com 265 acertos.

Fala, Fabi! “É uma competição importante e chegamos mais uma vez a uma semifinal. Vamos enfrentar o Vôlei Nestlé e será um clássico. Esperamos evoluir e nos apresentarmos bem. A luta e a briga por estar numa decisão serão grandes e é sempre muito especial jogar contra o time de Osasco. Acredito que será uma grande partida”, contou a líbero Fabi, que participou das três conquistas da equipe carioca.

Confira os resultados da primeira fase (Quartas de final)



14.12 – Camponesa/Minas 3 x 1 Fluminense, na Arena Minas, em Belo Horizonte (MG). Parciais: 25/15, 23/25, 27/25 e 25/20.



15.12 – Dentil/Praia Clube 3 x 0 São Cristóvão Saúde/São Caetano, no ginásio do Praia, em Uberlândia (MG). Parciais: 25/16, 25/16 e 25/14.



15.12 – Sesc RJ 3 x 2 Pinheiros, no ginásio do Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). Parciais: 23/25, 24/26, 25/19, 25/22 e 15/12.



15.12 – Vôlei Nestlé /Osasco 3 x 0 Hinode Barueri, no José Liberatti, em Osasco (SP). Parciais: 25/15, 25/20 e 25/15.

Na edição de 2018, reuniu as oito equipes melhores colocadas no primeiro turno da Superliga Feminina 2017/18: Praia Clube (MG), Sesc RJ, Osasco (SP), Camponesa/Minas (MG), Fluminense (RJ), Hinode Barueri (SP), Pinheiros (SP) e São Caetano (SP). Os times foram elencados de acordo com a classificação da primeira fase.

O time que avançar de fase enfrentará o vencedor do confronto entre Praia Clube e Camponesa/Minas. Os times mineiro entrarão em quadra um pouco antes, às 19h30, no mesmo ginásio.

A Copa Brasil teve início em 2007, disputada em caráter amistoso por quatro equipes. O torneio foi reformulado em 2014 e entrou para o calendário oficial das competições nacionais. O Rio de Janeiro é o maior vencedor do naipe feminino, com três conquistas (2007, 2016 e 2017), seguido do Osasco, com dois triunfos em finais (2008 e 2014). As equipes decidiram o título na primeira edição, em 2007, e o Rio levou a melhor com uma vitória por 3 sets 0 (25/19, 25/20, 25/18).

Do maior clássico do voleibol brasileiro sairá o segundo finalista da Copa Brasil feminina de vôlei. Em um jogo que promete muitas emoções, Sesc-RJ e Osasco se enfrentarão pela primeira vez em 2018.