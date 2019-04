Guia VAVEL do Sul-Americano Feminino de Clubes 2018

Nesta terça-feira (20), começa o Campeonato Sul-Americano Feminino de Clubes 2018. O torneio será disputado em Belo Horizonte, até o dia 24 de fevereiro, e terá a Arena Minas Tênis Clube como sede. Competição de maior relevância a nível continental, o Sul-Americano garante ao time vencedor uma vaga direta no Mundial de Clubes, que acontecerá na província de Zhejiang, na China.

Histórico da competição

A primeira edição do Sul-Americano Feminino aconteceu em 1970 e teve o Esporte Clube Pinheiro como campeão, em uma final contra o Regatas Lima, do Peru. Em 2009, o torneio voltou ao calendário internacional após 17 anos.

Os times brasileiros são os maiores vencedores do certame, com 30 medalhas de ouro, 18 de prata e 3 de bronze. O Fluminense lidera o pódio, atingindo a marca de seis títulos, no total. Na segunda colocação aparecem Osasco e Rio de Janeiro, ambos com quatro conquistas. A equipe carioca, inclusive, é a atual tricampeã do torneio.

Escolha da sede

Com aprovação da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), o Camponesa/Minas solicitou e foi atendido pela Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV) para sediar o torneio. O clube mineiro vai arcar com os custos de hospedagem, alimentação e arbitragem da competição. Somente os gastos de transporte aéreo ficaram por conta de cada equipe. É o segundo ano consecutivo que o torneio acontecerá em Minas Gerais. Em 2017, os jogos aconteceram em Uberlândia e Uberaba.

Edição 2018: regulamento

Neste ano, o Sul-Americano de clubes conta com a participação de seis times, que estão distribuídos em dois grupos.

Grupo A: Camponesa/Minas (BRA), Regatas Lima (PER) e Boca Juniors (ARG)



Grupo B: Sesc RJ, Club Universitário San Simón (BOL) e Gimnasia Y Esgrima La Plata (ARG)

Os times se enfrentam entre si, dentro dos respectivos grupos, e os dois melhores avançam para a fase semifinal. Os terceiros colocados disputam o quinto e o sexto lugares.

Projeção do torneio

As duas equipes brasileiras, Camponesa/Minas e Sesc-RJ, despontam como favoritas ao título. Além do alto investimento, vivem ótimo momento na Superliga Feminina, onde ocupam a vice-liderança e terceira colocação, respectivamente.

Desde a retomada da competição, em 2009, somente equipes brasileiras ficaram com a medalha de ouro. O treinador do Regatas Lima, Francisco Hérvas, reconheceu a superioridade de Minas e Sesc-RJ.

"Sabemos que o nível dos times da casa é distante do nosso, mas tentaremos jogar no melhor nível possível. Seria importante chegar em um pódio, até porque o vôlei do Peru busca se consolidar como a segunda melhor liga do continente", disse.

Disputando uma liga inferior à brasileira, as argentinas do Boca Juniors e do Gimnasia Y Esgrima, de La Plata tendem a correr por fora. Já as bolivianas do San Simón vieram de ônibus para o Brasil e devem sofrer com desgaste físico.

Conheça melhor as equipes

Camponesa/Minas

Com apoio da torcida, time minastenista vai em busca de título que não vem há quase duas décadas

Rio de Janeiro



Equipe carioca venceu as últimas três edições do torneio

Boca Juniors

Disputando o torneio pela quinta vez, equipe argentina tentará a primeira medalha de ouro

Gimnasia Y Esgrima

Tradicional clube do voleibol argentino briga pelo título em solo brasileiro

Regatas Lima

Equipe peruana volta ao torneio após nove anos e chega com objetivo de conquistar lugar no pódio

San Simón

Depois de conquistar o primeiro título nacional, equipe boliviana chega ao Brasil com altas pretensões

Ingressos

Os ingressos para todos os dias da competição estão à venda na internet e nas Centrais de Atendimento (somente para sócios do Minas). Para a primeira fase da competição (de terça a quinta-feira), o Minas liberou um lote promocional para os 1.000 primeiros bilhetes, que serão vendidos a R$ 10. Os valores, fora do lote promocional e para as fases semifinal e final (sexta-feira e sábado), são R$ 20 e R$ 10 (meia-entrada), para estudantes, crianças de 6 a 12 anos, pessoas com mais de 60 anos e sócios do Minas (É necessária a apresentação de documento que comprove o benefício). A bilheteria e os portões da Arena serão abertos às 16h30.

Divulgação: Minas

Tabela de jogos



20/2 (Terça-feira)



18h – Camponesa/Minas x Regatas Lima

20h – Gimnasia Y Esgrima x San Simón

21/2 (Quarta-feira)



18h – Sesc-RJ x Gimnasia Y Esgrima

20h – Camponesa/Minas x Boca Juniors

22/2 (Quinta-feira)



18h – Sesc-RJ x San Simón

20h – Regatas Lima x Boca Juniors

23/2 (Sexta-feira)



*Disputa pelo 5º lugar – 3º colocado grupo A x 3º colocado grupo B

*Semifinal 1 - 1º colocado grupo A x 2º colocado grupo B

*Semifinal 2 - 1º colocado grupo B x 2º colocado grupo A

24/2 (Sábado)



*Disputa pelo terceiro lugar – Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

*Final – Ganhador da semifinal 1 x Ganhador da semifinal 2