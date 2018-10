Guia VAVEL Superliga Masculina de Vôlei 2018-19: Corinthians Guarulhos

O maior torneio de voleibol do Brasil, a Superliga Cimed, começa no nesta quarta-feira (24) para as equipes masculinas. A temporada 2018-19 da competição irá contar com as equipes Sada Cruzeiro (MG), Sesi-SP, Sesc-RJ, EMS Taubaté Funvic (SP), Fiat/Minas (MG), São Judas Voleibol (SP), Vôlei Renata (SP), Corinthians Guarulhos (SP), Caramuru Vôlei (PR), Copel Telecom Maringá Vôlei (PR), São Francisco Saúde/Vôlei Ribeirão (SP) e Vôlei UM Itapetininga (SP).

Elenco

A equipe paulista, campeã da Liga de Ouro e sexto lugar na última edição da Superliga Masculina de Vôlei, recebeu reforços ao longo do ano para fortalecer o time para a nova temporada. Entre os novos integrantes do time está o levantador Marcelinho, medalhista de prata pela seleção brasileira na Olimpíada de 2008, em Pequim.

Técnico



Outro nome de peso apresentado pela equipe paulista foi o treinador Gersinho, que antes já atuou no Sesi-SP e Sada Cruzeiro, dois gigantes do voleibol brasileiro. Além deles, mais alguns reforços foram contratados: o levantador Cristiano, os ponteiros Diogo, Luan, Arthur e Erick e o central Nicolas.

“Vamos buscar resultados sim. Não tem como dizer que seremos campeões, mas vamos entrar em quadra para buscar resultados e dar muitas alegrias ao povo de Guarulhos”, declarou o novo treinador Gersinho.

Além dos reforços recém-chegados, o Corinthians renovou com sete atletas, entre eles Serginho, bicampeão olímpico, Sidão, vice olímpico, Riad, Cesinha, Fábio, Rivaldo e Gabriel. “É uma honra muito grande estar aqui de volta. Quero agradecer à diretoria do Corinthians, ao presidente Andrés Sanchez. Sempre nos abriu as portas”, disse o experiente líbero, Serginho.

Última campanha da Superliga

A história do voleibol corintiano começou há pouco tempo, essa é somente a segunda participação da equipe na Superliga Masculina de Vôlei, na última temporada o time paulista conquistou a sexta posição.

O Corinthians estreará no sábado (27), às 18h, contra o Fiat/Minas, jogando em casa, no Ginásio Ponte Grande, em Guarulhos. Já a segunda partida será contra o EMS Taubaté Funvic, no quinta-feira (1º) às 20h, em Taubaté.