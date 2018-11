Guia VAVEL Superliga Feminina de Vôlei 2018-19: PINHEIROS

Presente em mais uma Superliga Feminina de Vôlei, o Pinheiros será um dos times a abrir a competição na temporada 2018/19. A equipe paulista, participou de todas as edições da competição, que neste ano completa 25 anos.

A equipe comandada por Sérgio Negrão fará o jogo de abertura nesta terça-feira (13), às 21h, contra o Praia Clube, no Ginásio Henrique Vilaboin, em São Paulo. A partida, válida pela sexta rodada, foi antecipada porque a equipe pinheirenses irá representar o Brasil no Campeonato Mundial de Clubes e, por isso, teve que ajustar as algumas datas na tabela.

Elenco

Para esta temporada, o time paulista conta com novas contratações vindas de diversos times, como Lyara (levantadora) e Camila (central), que jogavam no São Caetano; Jú Perdigão (central) e Aline (líbero), do Brasília; Clarisse (ponteira), vinda do Fluminense e a levantadora Fran, do Barueri.

O time do técnico Sérgio Negrão, também contará com a ajuda da cubana Herrera, que estava jogando pelo Manisa, na Turquia. A ponteira, que jogou no Brasil de 2010 a 2013 foi a maior pontuadora da Superliga pelo Minas e Praia Clube, é a principal aposta dos pinheirenses

O Pinheiros também contará com as jogadoras Mari, Letícia e a capitã Roberta, que renovaram com a equipe e com Pietra, Lorayne, Amanda e Lorena que estão em transição do juvenil para o adulto.

Técnico

O treinador Sérgio Negrão chega ao Pinheiros com a missão de elevar gradativamente o vôlei feminino ao nível das equipes mais competitivas do País. O técnico de 56 anos acumula desde o início da carreira, em 1980 cerca de 30 títulos relevantes, incluindo-se o Mundial de Clubes, tetracampeonato sul-americano e o tricampeonato da Superliga.​

O comandante atuou nos último cinco anos no Brasília Vôlei. Para a adaptação contará com a experiência de Paulo de Tarso, há sete anos no clube. Para esta temporada, Sérgio almeja um time vencedor e para isso contou com reforços pontuais.

“O Pinheiros fez uma temporada muito boa. A meta é renovar com a maioria das jogadoras e trazer mais algumas para complementar o elenco. Não quero mexer no DNA formador do clube, mas quero um time vencedor. Uma atleta campeã nas categorias mirim, infantil e juvenil, também vai querer vencer na equipe adulta”, expressou.

Última campanha na Superliga

Na edição passada, o Pinheiros terminou a fase classificatória na 7ª posição, com 31 pontos. O resultado foi uma vaga para as quartas de final. Nos playoffs, o clube enfrentou o Sesc-RJ, e não conseguiu fazer um confronto parelho e acabou eliminado com derrota nos dois jogos.