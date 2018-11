Sesc/RJ bate o estreante Curitiba e garante a primeira vitória na temporada

No último jogo válido pela primeira rodada da Superliga Feminina de Vôlei 2018/2019, o Sesc/RJ venceu o Curitiba, por 3 sets a 0, no Ginásio Tijuca, Rio de Janeiro. Apesar do resultado final, a equipe carioca não teve moleza durante a partida, que teve parciais de 25/21, 25/20 e 25/11.

O primeiro set já mostrava que o jogo não seria tão fácil para as cariocas. Mesmo recém-chegado a Superliga A, o Curitiba não se intimidou diante de um dos gigantes do voleibol brasileiro. O time sulista chegou concentrado , com sede de vitória e manteve a parcial equilibrada até o final. O Sesc/RJ não conseguia abrir muito no placar, mas apesar da pressão, fechou o set em 25/21.

Na segunda parte do jogo o Curitiba começou já abrindo 4 pontos (5/1), obrigando o técnico carioca, Bernardinho, a pedir tempo ainda no início da parcial. Depois do susto inicial, o Rio melhorou em quadra e na reação liderada por Monique, a equipe conseguiu manter o ritmo e vencer o segundo set (25/10).

Na última parcial o time estreante na competição não conseguiu manter o nível. Já o Sesc/RJ, maior campeão da Superliga, fez seu o melhor set, chegando a abrir 10 pontos. A parcial ficou em 25/11, e a equipe de Bernardinho fechou 3 sets a 0, levando pra casa os primeiros 3 pontos.

Na próxima terça-feira (20), o Sesc/RJ fará o segundo jogo da temporada, contra o Brasília, às 19h30, jogando novamente em casa. No mesmo dia e horário, o Curitiba terá outro grande desafio, enfrentará o atual campeão, Praia Clube, em Uberlândia (MG).