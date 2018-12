Curitiba Vôlei derrota Fluminense e assume a vice-liderança da Superliga

Na noite desta sexta-feira (14) o Curitiba Vôlei recebeu o Fluminense no ginásio do Colégio Positivo para mais um jogo válido pela Superliga Feminina de Vôlei. Em quadra, estava a disputa direta pelo segundo lugar da tabela, e no fim, o time de Curitiba se deu melhor. Com a vitória pelo placar de três sets a zero, o time da casa mostrou superioridade no jogo e conseguiu sair de quadra com o objetivo concluído.

No primeiro set a equipe do Curitiba Vôlei venceu pelo placar de 25-21. Com a equipe tricolor errando muitas jogadas até simples, coube ao time da casa apenas acertar a bola na quadra adversária. A equipe tricolor acabou errando muitos saques além de desperdiçar muitos ataques. Mesmo assim, no fim do set a partida acabou ficando equilibrada, mas graças a boa vantagem feita pelo Curitiba ao longo do set, o match point foi conquistado.

Já no segundo set o panorama do jogo foi completamente controlado pela equipe do Curitiba. As meninas da casa venceram novamente pelo placar de 25-14. O destaque não só do set como também do jogo foi a ponteira Priscila que não parava de botar a bola no chão. Além disso, do outro lado quem sofria com o jogo era Thais, a pequena ponteira tricolor teve muita dificuldade nos saques do adversário, e com isso a vantagem foi estabelecida.

No terceiro set o jogo virou para o Fluminense, as meninas mudaram a partida e abriram uma vantagem de sete pontos ficando a dois pontos de vencer o set. Porém, novamente a luz de Priscila voltou a brilhar e a ponteira do Curitiba fez ponto atrás de ponto. Junto aos pontos, a equipe do Fluminense começou a errar bastante, reposições, saques, bolas de primeiro tempo, batidas na antena, paradas no bloqueio, levantamentos e etc.

O último set foi eletrizante até o fim, um sobe e desce quase infinito do placar. No fim, a equipe do Curitiba Vôlei conseguiu concluir o set e saiu do ginásio com a vitória pelo placar final de 34-32. Terminando a partida assim com o total de três sets a zero.

Com a vitória o time do sul para na segunda posição da tabela com 16 pontos conquistados, enquanto o Flu desceu para o quarto lugar se matando com os 13 pontos. O Curitiba Vôlei tem seu próximo compromisso já marcado para o dia 21/12 contra a equipe do Barueri fora de casa. Já o Fluminense volta ao Rio e recebe o Praia Clube no próximo dia 18/12 no ginásio Hebraica em Laranjeiras.