Sesc-RJ derrota Brasília Vôlei fora de casa pela Superliga Feminina

Nessa sexta-feira, o Sesc-RJ estragou a noite do Brasília Vôlei. A equipe carioca venceu o time candanga por 3 sets a 0 (25/17, 25/19 e 25/14), no Sesi Taguatinga, pela segunda rodada do returno da Superliga Feminina.

A vitória deu o Rio de Janeiro uma posição na tabela. As comandadas de Bernadinho ocupam a 4ª colocação, com 25 pontos. Do outro lado, as brasilienses permanecem em 10º lugar, com 9.

A líbero Gabi Guimarães foi escolhida a melhor atleta em quadra e levou o Troféu VivaVôlei. A jogadora destacou a concentração das visitantes e reforçou a busca pelos três pontos.

"Estamos com foco total na Superliga e buscaremos sempre os três pontos. Voltamos a jogar bem, com segurança e as coisas funcionaram", expressou.

O técnico do Brasília, Inácio Junior, revelou que time da casa faltou força o saque, no qual, acabou sedendo seis pontos para as adversárias.

“Pecamos em não sermos tão agressivos. O nosso saque tinha que ser agressivo e nós erramos seis pontos de saque. Essa diferença de pontos faz falta", frisou.

O Brasília Vôlei volta a entrar em quadra na próxima terça-feira, contra o líder Praia Clube, às 19h30. No mesmo dia, o Sesc-RJ encara o São Caetano, às 20h (de Brasília).