Minas supera, bate Taubaté e chega à final da Copa Brasil de Vôlei Masculino

No sábado foram definidas as finais da Copa Brasil de Vôlei Masculino da temporada. O Minas bateu o Taubaté, por 3 sets a 2, com parciais de 34/32, 25/20, 25/20, 25/22 e 15/10 e enfrentará o Cruzeiro amanhã (27), às 19h30, no Ginásio Jones Minosso, em Lages (SC).

A Copa Brasil é a competição que reúne os oito primeiros colocados do primeiro turno da Superliga Masculina de Vôlei. O vencedor da competição enfrentará o primeiro colocado da Superliga para disputar a Supercopa 2019. No caso, o Sada Cruzeiro venceu o Maringá Vôlei por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 23/25, 25/21, 25/15, ganhando a vaga para a final do torneio.

O jogo

O jogo começou com a adrenalina lá em cima. Só no primeiro set já foram mais de 35 minutos de partida. A disputa foi acirrada, o Taubaté chegou a ter o set point, mas o Minas não se entregou. Depois de alguns sets points desperdiçados pelo time paulista, a equipe mineira se aproveitou desses erros e fechou a parcial por 34/32.

A segunda etapa da partida começou com o Taubaté melhor em quadra. Mais consistente e concentrado, a equipe errou bem menos, enquanto o Minas cedeu vários pontos para a equipe adversária. O time mineiro ainda chegou a esboçar uma reação no final do set, mas a equipe do central Lucão conseguiu segurar o placar e fechar em 25/20.

A equipe celeste começou errando muito na terceira parcial, já o paulista continuava concentrado e se aproveitando dos erros dos mineiros. O time paulista chegou a abrir 20/13, mas o Minas conseguiu se recuperar e encostar (24/20). Mesmo assim o time de Lucarelli não se deixou abater e venceu a parcial por 25/20.

O quarto set foi muito acirrado. O Minas ia pro tudo ou nada, e o Taubaté fazia de tudo pra fechar o jogo. A parcial começou ponto a ponto, mas ao longo do set o time paulista se perdeu um pouco e o minastenista aproveitou para abrir o placar (23/19). Com a confiança lá em cima, a equipe mineira fechou com 25/22, levando o jogo para o tie break.

A última parcial da noite foi decidida ponto a ponto, as duas equipes estavam muito concentradas e dando tudo de si dentro de quadra. Com a adrenalina lá em cima, os dois times deram um show de defesa e ataques, com direito a muitos rallys. Mas no final do set o Minas deslanchou e não deu pro Taubaté. A equipe que estava em oitavo lugar na Superliga fechou a parcial com 15/10, levando a vaga da final da Copa Brasil pra casa.