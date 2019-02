Fora de casa, Barueri bate Sesc-RJ e encerra sequência negativa

A Arena Januesse, no Rio de Janeiro, foi palco de um dos grandes jogos da rodada na Superliga Feminina. Em jogo equilibrado na noite deste sábado (16), o Hinode/Barueri venceu o Sesc-RJ por 3 a 1 (23/25, 25/18, 17/25 e 29/27) e impôs a primeira derrota da equipe carioca no returno. A polonesa Skowronska foi eleita a melhor da partida e ficou com o troféu VivaVôlei.

Com o triunfo, as paulistas se mantiveram na quarta posição, agora com 35 pontos, dois a menos que o Sesc-RJ, que permanece na terceira posição.

O Rio não terá muito tempo pra lamentar, já na próxima sexta (22), vai até o interior paulista para o clássico contra o Osasco. A partida acontece às 21h30. Já o Barueri, não jogará nesta rodada, uma vez que teve seu jogo contra o Praia adiado devido à participação da equipe mineira no Sul-americano.

Como foi o jogo

O início de partida foi marcado pelo equilíbrio. Trocando pontos, o Barueri só conseguiu abrir no placar quando Peña atacou pra fora (3/5). Porém, com boa sequência de saque da oposta Monique, era o Rio quem estava à frente (9/8). A polonesa Skowronska chamou pra si a responsabilidade e voltou a colocar as paulistas em vantagem (12/10). Os times permaneceram pareados até o fim do set e, no toque na rede do bloqueio carioca, melhor para as comandadas de Zé Roberto, que fechou a etapa em 25 a 23.

O Rio começou a segunda parcial com tudo e logo abriu 3 a 0. As donas da casa seguiram superiores e ampliaram a vantagem no ace de Monique (13/7). Sem conseguir arrumar sua linha de passe, o Barueri via as cariocas abrirem no placar sem dificuldade (19/10). No erro de ataque de Skowronska, o Sesc-RJ deu números finais ao set: 25 a 18.

A terceira etapa começou do mesmo jeito que terminou a anterior, o Sesc castigando no saque e a recepção do Barueri batendo cabeça. Com dois aces de Roberta, o Rio fez 7 a 3. O técnico Zé Roberto acionou Elina para melhorar o fundo de quadra e a ponteira correspondeu à altura e, com ace da argentina, as paulistas viraram o placar (11/12). Mais consistente e com Skowronska colocando os contra-ataques no chão, as visitantes abriram no final do set: 22/14. No ataque de Thaísa pelo meio, Barueri fechou a parcial em 25 a 17.

No início do quarto set, foram paulistas que aproveitaram o bom desempenho no saque para abrir vantagem (3/7). Com o bloqueio tocando em todas as bolas, o Sesc encostou no placar na metade da etapa (14/15). O Barueri parecia ter encaminhado a vitória quando abriu 20 a 15, mas as cariocas foram aguerridas e viraram no ataque pra fora da Amanda (22/21). O final da parcial foi emocionante, com as equipes trocando pontos, o set só foi decidido no bloqueio simples de Thaísa pra cima de Juciely: 29 a 27.