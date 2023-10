Osasco vence Pinheiros na primeira partida da final Paulista Feminino de Vôlei

O Osasco São Cristóvão Saúde saiu na frente na disputa do título do Campeonato Paulista de Voleibol Feminino 2023. Na última segunda-feira (2), no ginásio Henrique Vilaboim, em São Paulo, o grupo comandado pelo técnico Luizomar de Moura bateu o EC Pinheiros por 3 sets a 0, com parciais de 26/24, 25/17 e 25/18, em 93 minutos, na abertura do playoff melhor de dois jogos da decisão.

A partida de volta será nesta quinta-feira (5), às 20h30, no Ginásio Municipal Professor José Liberatti, em Osasco. O time da casa jogará por mais um resultado positivo para garantir, de forma invicta, o 18º título estadual. A animada e apaixonada torcida osasquense deverá prestigiar a decisão para empurrar a equipe em busca deste objetivo.

Já o Pinheiros, do técnico Durval Nunes, entrará em quadra por duas vitórias, já que precisa devolver o resultado para provocar o Golden Set e tentar a sétima conquista do Paulista. Vale ressaltar que a equipe da capital paulista conseguiu esse feito na semifinal contra o Sesi Vôlei Bauru, quando perdeu em casa, mas venceu fora e também o Golden Set.

Diante de um grande público, que lotou as arquibancadas do ginásio, Osasco e Pinheiros fizeram um primeiro set bastante disputado e empolgante, digno da final do principal torneio regional do país. As equipes disputaram cada ponto do muita garra, mas a vantagem acabou ficando com o representante da Região Metropolitana de São Paulo, por 26/24. Embalado com o resultado positivo, a equipe de Osasco acabou impondo seu ritmo e fechou as duas séries seguintes com mais tranquilidade, por 25/17 e 25/18.

“Sabíamos de toda a dificuldade que teríamos, especialmente depois de ver a forma como Pinheiros virou a semifinal. Cometemos muitos erros nos dois primeiros sets e a partir do momento que corrigimos o saque, conseguimos uma pressão importante no saque, bloqueio e defesa. Mas a verdade é que hoje ninguém ganhou nada e ninguém perdeu nada. É muito bom levar a vantagem para o Liberatti, onde teremos uma atmosfera especial para lutar com toda a garra por esse título”, disse o técnico Luizomar, de Osasco.

Duda Nunes, técnico do Pinheiros, logo depois da partida, analisou como uma derrota sofrida, especialmente depois da luta que a equipe fez durante os três sets.

“Nem tudo está decidido. Temos um jogo quinta-feira, agora é descansar, estudar o vídeo, ver onde podemos melhorar e buscar o resultado que interessa”.