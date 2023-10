Brasil sofre, bate Ucrânia e chega à terceira vitória no Pré-Olímpico de Vôlei

Com um ginásio Maracanãzinho lotado, o Brasil venceu sua terceira partida no Pré-Olímpico Masculino de Vôlei. A Seleção Brasileira derrotou a Ucrânia por 3 sets a 2 (36/38, 25/20, 21/25, 25/18 e 15/11) e segue firme na disputa por uma vaga em Paris 2024.

Para o técnico Renan Dal Zotto,, a mentalidade vencedora fez toda a diferença para a reação da equipe verde e amarela, além de reconhecer a evolução dos adversários.

"Hoje fizemos um grande jogo. Já tínhamos visto a Ucrânia fazer um grande Mundial no ano passado. A gente sabia da dificuldade, mas o time foi extremamente resiliente. Hoje de manhã conversamos muito sobre a postura do time, como iríamos nos comportar ponto a ponto, porque só a vitória interessava. Saímos atrás no placar, não foi fácil. E esse nível de concentração, de mentalidade vencedora, foi fundamental".

Dal Zotto ainda elogio os seus comandados, principalmente do oposto Darlan, que foi maior pontuador da partida, com 23 pontos, e o central Flavio teve 17 acertos.

"Jogadores que estavam no banco entraram, deram sua contribuição. Os jogadores mais experientes foram brilhantes, como Lucão, Bruninho, Lucarelli e Thales. O Flávio fez uma grande partida. A entrada do Darlan foi fundamental, e o Alan apoiou ele o tempo todo. Foi muito bacana porque vemos o time crescendo, acreditando e cada vez mais unido”.

O Brasil irá encarar Cuba, nessa sexta-feira (6), às 10h (de Brasília), também no Maracanãzinho.