Fora de casa, Itambé Minas encara o São José nesta sexta

O Itambé Minas vai encarar mais um desafio pela Superliga BET7K Masculina 2023/24. Ainda sem perder sets nesta edição da competição, o time minastenista vai tentar manter o bom momento diante do Farma Conde São José, em São José dos Campos (SP). O duelo será nesta sexta-feira (24/11), às 18h30, com transmissão do SporTV e do Canal Vôlei Brasil.

O técnico do Itambé Minas, Guilherme Novaes, analisou o adversário: “O São José é um time muito qualificado, com um saque forte, bom bloqueio e muito potencial de ataque. Precisamos manter o foco e entrar em quadra concentrados para jogar com inteligência e, ao mesmo tempo, com muita agressividade.

A nossa equipe vem de uma sequência positiva, então estamos confiantes e acredito que temos totais condições de voltar para casa com um resultado positivo”.

Com nove pontos, o Itambé Minas soma três vitórias em três jogos e segue brigando na parte de cima da tabela da Superliga. Já o São José, que recentemente conquistou o título da Supercopa, até o momento disputou dois jogos e garantiu duas vitórias. Na temporada passada, as equipes se enfrentaram em três oportunidades: uma pela Copa Brasil e duas pela Superliga, sendo que a equipe paulista levou a melhor nos três confrontos.