Minas vence Suzano em sets diretos pela Superliga Masculina

Na noite desta segunda-feira (20), Itambé Minas e Suzano se enfrentaram pela segunda rodada da Superliga Masculina 2023/24. O Itambé Minas venceu por 3 sets a 0 (25x23; 25x23; 25x18).

O Itambé Minas chegou ao confronto com duas vitórias em dois jogos e está na parte de cima da tabela. Já o Suzano, venceu o rival Guarulhos na estreia da competição por 3x2. Ambos os times estavam invictos até então.

Pelo Minas, Arthur Bento segue sem jogar por uma lesão no tornozelo esquerdo.

Com a vitória, o Itambé Minas lidera a competição.

O confronto remete ao vôlei fã uma partida histórica realizada na semi-final da Superliga Masculina 2022/23. Naquela oportunidade, Itambé Minas e Suzano disputaram o set mais longo da história do campeonato. 46x44 para o Suzano.

Itambé Minas x Suzano

No primeiro set, jogo equilibrado. O Itambé Minas se manteve a frente do placar, mas a vantagem não ultrapassou os três pontos. Uma sequencia de saque do central Judson quase permitiu a reação de Suzano, no entanto, os minatenistas fecharam o set em 25x23.

No segundo set, o Itambé Minas esteve na frente do placar em todo o set, mas errou muitos saques. Os erros mineiros não permitiram que o Suzano conseguisse mudar a história da parcial, em que o Minas repetiu o placar de 25x23.

O terceiro set foi marcado por amplo domínio do Itambé Minas. Vitória tranquila por 25x18. O técnico Gui Novaes aproveitou o confronto para rodar o elenco, visando o Mundial de Clubes no mês que vem.

Paulo foi o destaque pelo time mineiro e levou o troféu viva vôlei.

O Suzano volta às quadras na quinta-feira (23), quando encara o Sesi, em casa, às 21h. Já o

viaja até São Paulo onde enfrenta o São José na sexta-feira (24) às 18h30.