Sada Cruzeiro e São José se enfrentam pela liderança da Superliga Masculina

A décima rodada da Superliga Masculina 2023/24 promete um confronto com cara de final. O Sada Cruzeiro recebe o São José em uma partida que vale a liderança da competição.

Ambas as equipes têm feito uma campanha irretocável até aqui. O Sada Cruzeiro venceu os nove jogos disputados e soma 26 pontos, enquanto o São José também possui nove vitórias e 26 pontos.

Atualmente, o Sada Cruzeiro lidera o campeonato no critério de 'set average'. A equipe de Felipe Ferraz perdeu apenas três sets, enquanto os adversários levaram a pior em sete. Em novembro, o São José venceu o Sada Cruzeiro e faturou o título da Supercopa 2023. Agora, o clima é de decisão mais uma vez.

A partida será disputada no ginásio do Riachão na quinta-feira (11) às 21h e terá transmissão pelo Sportv 2. O público pode adquirir os ingressos através deste link (acesse clicando aqui) ou diretamente no ginásio, antes do início do jogo. Os valores variam entre R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada).